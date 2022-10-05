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Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
12:42 05.10.2022 |
Японська марка Subaru виводить на європейський ринок електричний кросовер Solterra й вже оголосила комплектації електричного SUV-а.
Перший електричний кросовер Subaru був представлений ще минулого року, але до Європи модель дісталась лише зараз й нещодавно було анонсовано комплектації Solterra.
Новий Subaru Solterra виходить на декілька європейських ринків й зокрема для Іспанії вже відомі технічні специфікації новинки, яка має з'явитись у салонах в листопаді.
Електрокар, якому обіцяють дальність у 450 км на одному заряді, отримає лише дві комплектації для іспанського ринку: Trek та Touring.
Обидві версії пропонують широкі можливості з точки зору підключення, безпеки та комфорту. Наводимо огляд найпримітного стандартного обладнання:
Комплектація Trek:
* Система запобігання зіткнення
* Система підтримки смуги руху
* Попередження про виїзд зі смуги руху
* Адаптивний круїз-контроль
* Адаптивна система дальнього світла
* Розпізнавання дорожніх знаків
* Система екстреного гальмування
* Селектор режиму водіння
* Режим X
* S педальний привід
* Система допомоги при старті на підйомі
* Контроль спуску з гори
* Контроль сліпих зон
* Сповіщення про рух ззаду
* Система допомоги при безпечному виході з автомобіля
* Цифрове внутрішнє дзеркало заднього виду
* Панорамний монітор
* Система моніторингу стану водія
* Кілька подушок безпеки (передні, бічні, шторки та передні центральні)
* Сигнал екстреного гальмування
* Світлодіодні фари
* LED денні ходові вогні
* Світлодіодні задні ліхтарі
* Світлодіодні протитуманні фари
* Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, складанням і підігрівом
* 18-дюймові легкосплавні диски
* Автоматичне освітлення, датчик дощу та омивачі фар
* Рейлінги на даху
* Навігаційно-аудіосистема з 12,3-дюймовим центральним екраном
* SubaruCare
* Apple CarPlay і Android Auto
* Роз'єми USB Type-C спереду та ззаду
* Панель приладів з 7-дюймовим TFT LCD екраном
* Багатофункціональне шкіряне кермо з регулюванням по висоті та глибині
* Тканинна оббивка
* Сидіння водія з електрорегулюванням
* Підігрів передніх сидінь
* Кишені на спинках позаду передніх сидінь
* Двозонний автоматичний клімат-контроль
* Система безключового доступу та запуску
* Електричне стоянкове гальмо з функцією Auto-Hold
* Електричні двері
* Електросклопідйомники
* Задній центральний підлокітник з двома підсклянниками
Комплектація Touring доповнена наступними системами та оснащенням.
* 20-дюймові легкосплавні диски
* Панорамний люк
* Звукова система Harman Kardon
* Бездротовий зарядний пристрій для сумісних мобільних телефонів
* Багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом, регулюванням по висоті та глибині
* Веганська шкіряна оббивка
* Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням і складанням, підігрівом і функцією пам'яті для водія
* Сидіння пасажира з електрорегулюванням
* Підігрів задніх сидінь
Під капотом
Стосовно силової установки, то варіантів вибору не буде: новий Solterra буде доступний з двома однаковими двигунами. Оснастивши двигун на кожній осі, новий позашляховик Subaru забезпечує конфігурацією повного приводу.
Електропозашляховик живитиметься від літій-іонної батареї ємністю 71,4 кВт-год, головною метою якої є не що інше, як живлення двох електродвигунів, по одному на вісь.
Сумарна потужність досягає 160 кВт (218 к.с.) і 337 Нм максимального крутного моменту. Він може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 160 км/год. Автономність становить 465 кілометрів за циклом WLTP, проте показник зменшується до 414 км у комплектації Touring через більші шини.
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