Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі

Японська марка Subaru виводить на європейський ринок електричний кросовер Solterra й вже оголосила комплектації електричного SUV-а.





Перший електричний кросовер Subaru був представлений ще минулого року, але до Європи модель дісталась лише зараз й нещодавно було анонсовано комплектації Solterra.

Новий Subaru Solterra виходить на декілька європейських ринків й зокрема для Іспанії вже відомі технічні специфікації новинки, яка має з'явитись у салонах в листопаді.

Електрокар, якому обіцяють дальність у 450 км на одному заряді, отримає лише дві комплектації для іспанського ринку: Trek та Touring.

Обидві версії пропонують широкі можливості з точки зору підключення, безпеки та комфорту. Наводимо огляд найпримітного стандартного обладнання:

Комплектація Trek:

* Система запобігання зіткнення

* Система підтримки смуги руху

* Попередження про виїзд зі смуги руху

* Адаптивний круїз-контроль

* Адаптивна система дальнього світла

* Розпізнавання дорожніх знаків

* Система екстреного гальмування

* Селектор режиму водіння

* Режим X

* S педальний привід

* Система допомоги при старті на підйомі

* Контроль спуску з гори

* Контроль сліпих зон

* Сповіщення про рух ззаду

* Система допомоги при безпечному виході з автомобіля

* Цифрове внутрішнє дзеркало заднього виду

* Панорамний монітор

* Система моніторингу стану водія

* Кілька подушок безпеки (передні, бічні, шторки та передні центральні)

* Сигнал екстреного гальмування

* Світлодіодні фари

* LED денні ходові вогні

* Світлодіодні задні ліхтарі

* Світлодіодні протитуманні фари

* Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням, складанням і підігрівом

* 18-дюймові легкосплавні диски

* Автоматичне освітлення, датчик дощу та омивачі фар

* Рейлінги на даху

* Навігаційно-аудіосистема з 12,3-дюймовим центральним екраном

* SubaruCare

* Apple CarPlay і Android Auto

* Роз'єми USB Type-C спереду та ззаду

* Панель приладів з 7-дюймовим TFT LCD екраном

* Багатофункціональне шкіряне кермо з регулюванням по висоті та глибині

* Тканинна оббивка

* Сидіння водія з електрорегулюванням

* Підігрів передніх сидінь

* Кишені на спинках позаду передніх сидінь

* Двозонний автоматичний клімат-контроль

* Система безключового доступу та запуску

* Електричне стоянкове гальмо з функцією Auto-Hold

* Електричні двері

* Електросклопідйомники

* Задній центральний підлокітник з двома підсклянниками

Комплектація Touring доповнена наступними системами та оснащенням.

* 20-дюймові легкосплавні диски

* Панорамний люк

* Звукова система Harman Kardon

* Бездротовий зарядний пристрій для сумісних мобільних телефонів

* Багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом, регулюванням по висоті та глибині

* Веганська шкіряна оббивка

* Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням і складанням, підігрівом і функцією пам'яті для водія

* Сидіння пасажира з електрорегулюванням

* Підігрів задніх сидінь

Під капотом

Стосовно силової установки, то варіантів вибору не буде: новий Solterra буде доступний з двома однаковими двигунами. Оснастивши двигун на кожній осі, новий позашляховик Subaru забезпечує конфігурацією повного приводу.

Електропозашляховик живитиметься від літій-іонної батареї ємністю 71,4 кВт-год, головною метою якої є не що інше, як живлення двох електродвигунів, по одному на вісь.

Сумарна потужність досягає 160 кВт (218 к.с.) і 337 Нм максимального крутного моменту. Він може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 160 км/год. Автономність становить 465 кілометрів за циклом WLTP, проте показник зменшується до 414 км у комплектації Touring через більші шини.