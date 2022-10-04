BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

BMW здивувала всіх у листопаді 2021 року, представивши свій агресивно незграбний Concept XM. Проте серійна версія зберегла майже такий самий поляризаційний дизайн, що явно розділить фанатів марки, і який нещодавно з'явився на новій 7-й серії та рестайлінговому X7.





Новий потужний позашляховик BMW XM, котрий доступний виключно з плагін-гібридною силовою установкою, є першим окремим продуктом M-підрозділу після того, як виробництво оригінального M1 було припинено в 1981 році.

Проте тепер виробник не шукає наступника для середньомоторного купе, адже XM йде до ринку SUV. Він позиціонується вище X5 M / X6 M Competition та X7 M60i, але зовсім не схожий на ці моделі.

У частково електрифікованому мастодонті M-підрозділу все чудово, включаючи 23-дюймові колеса з шинами 275/35 R23 спереду та 315/30 R23 ззаду в стандартній комплектації. За бажання, диски можна зменшити на один розмір.

На задній панелі позашляховик дійсно має дві круглі частини, як нагадування про M1, але на цьому схожість майже закінчується. Як й в усіх повноцінних автомобілях M, XM має квадроцикл вихлопної системи, тільки цього разу зі складеними наконечниками, щоб виділити спортивність преміальної марки.

Вражаюче широкі задні ліхтарі доповнюють м'язистий корпус і обрамляють помітний логотип XM із золотим контуром, що повторює інші деталі екстер'єру.

Перший продукт M із налаштуванням PHEV має зарядний порт на лівому передньому крилі, як й M5 наступного покоління.

Під капотом BMW встановив свій новий двигун S68, твін-турбо 4,4-літровий V8 з м'яким гібридом. Сам по собі двигун внутрішнього згоряння має потужність 483 кінські сили при 5400 об/хв і 650 Ньютон-метрів крутного моменту вже при 1600 об/хв.

У 8-ступеневу автоматичну коробку передач інтегрований електродвигун потужністю 194 к.с. і 280 Нм.

Об'єднавши потужність обох, XM пропонує 644 к.с. і 800 Нм. Електрифікований імпульс дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди. Топовий позашляховик M із заводу обмежується електронікою до 250 км/год, але пакет M Driver's Package послабить обмежувач до 270 км/год.

Електродвигун живиться від літій-іонного акумулятора з корисною ємністю 25,7 кВт-год. XM може їхати до 140 км/год в електричному режимі й BMW оцінює, що повного заряду вистачить на 48 кілометрів (на основі процедур тестування EPA). Проте за методикою WLTP (у Європі) суперпозашляховик може проїхати від 82 до 88 кілометрів на батареї.

Із вагою 2750 кг (розподіленою майже 50:50), XM є найважчим серійним BMW, який коли-небудь створювався виробником. Й це зрозуміло, враховуючи, що він має потужний двигун V8, електродвигун, акумуляторну батарею та більш ніж великі розміри: 5110 міліметрів в довжину, 2005 мм в ширину, і 1755 мм у висоту. Хоча колісна база 3105 мм ідентична трирядному X7, але XM вміщує лише п'ять осіб.

Новинка не має яскравого інтер'єру Concept XM, але отримала двоколірну тему, яка нагадує минулорічний шоу-кар завдяки шкірі Vintage Coffee Merino в поєднанні зі шкірою Soft Nappa. Обшивка стелі включає не менше ніж 100 світлодіодів для створення фантастичних світлових ефектів на основі вибраного режиму руху.





Швидкісний позашляховик використовує найновіший iDrive 8 і стандартно оснащений проекційним дисплеєм, пропонуючи найширший набір систем допомоги водієві, які будь-коли встановлювалися в BMW.

Виробництво XM почнеться до кінця цього року на заводі в Спартанбурзі в Південній Кароліні. Початкова ціна становить 159 000 доларів США (плюс 995 доларів США за доставку), але дорожча версія має вийти наступного року.

Відома як XM Label Red, перша в серії моделей BMW Label надійде в обмежене виробництво в середині 2023 року з потужністю понад 735 к.с. і майже 1000 Нм. Ціна становитиме від 185 000 доларів. За ці гроші BMW додасть спеціальну фарбу, колеса, оббивку та елементи внутрішньої обробки.

Завдяки новинці BMW сигналізує про свою гібридну революцію, оскільки M2 та 3.0 CSL, які з'являться найближчими тижнями, будуть останніми розробками M, що працюють виключно від двигуна внутрішнього згоряння. Механічно пов'язане наступне покоління M5 та всі інші прокачані автомобілі M з рядними шестициліндровими двигунами та двигунами V8, які з'являться після нього, певною мірою охопить електрифікація.



