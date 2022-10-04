Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

13:41 04.10.2022 |

Транспорт

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
 

BMW здивувала всіх у листопаді 2021 року, представивши свій агресивно незграбний Concept XM. Проте серійна версія зберегла майже такий самий поляризаційний дизайн, що явно розділить фанатів марки, і який нещодавно з'явився на новій 7-й серії та рестайлінговому X7.


Новий потужний позашляховик BMW XM, котрий доступний виключно з плагін-гібридною силовою установкою, є першим окремим продуктом M-підрозділу після того, як виробництво оригінального M1 було припинено в 1981 році.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Проте тепер виробник не шукає наступника для середньомоторного купе, адже XM йде до ринку SUV. Він позиціонується вище X5 M / X6 M Competition та X7 M60i, але зовсім не схожий на ці моделі.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

У частково електрифікованому мастодонті M-підрозділу все чудово, включаючи 23-дюймові колеса з шинами 275/35 R23 спереду та 315/30 R23 ззаду в стандартній комплектації. За бажання, диски можна зменшити на один розмір.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

На задній панелі позашляховик дійсно має дві круглі частини, як нагадування про M1, але на цьому схожість майже закінчується. Як й в усіх повноцінних автомобілях M, XM має квадроцикл вихлопної системи, тільки цього разу зі складеними наконечниками, щоб виділити спортивність преміальної марки.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Вражаюче широкі задні ліхтарі доповнюють м'язистий корпус і обрамляють помітний логотип XM із золотим контуром, що повторює інші деталі екстер'єру.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Перший продукт M із налаштуванням PHEV має зарядний порт на лівому передньому крилі, як й M5 наступного покоління.

Під капотом BMW встановив свій новий двигун S68, твін-турбо 4,4-літровий V8 з м'яким гібридом. Сам по собі двигун внутрішнього згоряння має потужність 483 кінські сили при 5400 об/хв і 650 Ньютон-метрів крутного моменту вже при 1600 об/хв.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

У 8-ступеневу автоматичну коробку передач інтегрований електродвигун потужністю 194 к.с. і 280 Нм.

Об'єднавши потужність обох, XM пропонує 644 к.с. і 800 Нм. Електрифікований імпульс дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди. Топовий позашляховик M із заводу обмежується електронікою до 250 км/год, але пакет M Driver's Package послабить обмежувач до 270 км/год.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Електродвигун живиться від літій-іонного акумулятора з корисною ємністю 25,7 кВт-год. XM може їхати до 140 км/год в електричному режимі й BMW оцінює, що повного заряду вистачить на 48 кілометрів (на основі процедур тестування EPA). Проте за методикою WLTP (у Європі) суперпозашляховик може проїхати від 82 до 88 кілометрів на батареї.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Із вагою 2750 кг (розподіленою майже 50:50), XM є найважчим серійним BMW, який коли-небудь створювався виробником. Й це зрозуміло, враховуючи, що він має потужний двигун V8, електродвигун, акумуляторну батарею та більш ніж великі розміри: 5110 міліметрів в довжину, 2005 мм в ширину, і 1755 мм у висоту. Хоча колісна база 3105 мм ідентична трирядному X7, але XM вміщує лише п'ять осіб.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Новинка не має яскравого інтер'єру Concept XM, але отримала двоколірну тему, яка нагадує минулорічний шоу-кар завдяки шкірі Vintage Coffee Merino в поєднанні зі шкірою Soft Nappa. Обшивка стелі включає не менше ніж 100 світлодіодів для створення фантастичних світлових ефектів на основі вибраного режиму руху.


Швидкісний позашляховик використовує найновіший iDrive 8 і стандартно оснащений проекційним дисплеєм, пропонуючи найширший набір систем допомоги водієві, які будь-коли встановлювалися в BMW.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Виробництво XM почнеться до кінця цього року на заводі в Спартанбурзі в Південній Кароліні. Початкова ціна становить 159 000 доларів США (плюс 995 доларів США за доставку), але дорожча версія має вийти наступного року.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Відома як XM Label Red, перша в серії моделей BMW Label надійде в обмежене виробництво в середині 2023 року з потужністю понад 735 к.с. і майже 1000 Нм. Ціна становитиме від 185 000 доларів. За ці гроші BMW додасть спеціальну фарбу, колеса, оббивку та елементи внутрішньої обробки.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик

 

Завдяки новинці BMW сигналізує про свою гібридну революцію, оскільки M2 та 3.0 CSL, які з'являться найближчими тижнями, будуть останніми розробками M, що працюють виключно від двигуна внутрішнього згоряння. Механічно пов'язане наступне покоління M5 та всі інші прокачані автомобілі M з рядними шестициліндровими двигунами та двигунами V8, які з'являться після нього, певною мірою охопить електрифікація.

BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
 
BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес