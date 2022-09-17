Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada

Шведський стартап Heart Aerospace представив електричний літак ES-30 на борту якого можна розміщувати до 30 пасажирів. Він випускатиметься замість раніше запланованої до виробництва електричної моделі ES-19. Цілком можливо, що зміну планів компанію підштовхнули її партнери, які вже оголосили, що оновлять раніше укладені контракти.

При повному завантаженні ES-30 зможе пролетіти лише 200 км через обмеження ємності батарей. Запас ходу зросте до 400 км при використанні резервногібридних турбогенераторів, розроблених Honeywell і Rolls Royce. Дальність польоту в цьому режимі можна збільшити до 800 км при скороченні чисельності пасажирів до 25 осіб.





ES-30 призначений для обслуговування так званих коротких маршрутів, у яких використання звичайних літаків економічно недоцільно. З його допомогою можна буде здійснювати транспортування пасажирів між невеликими населеними пунктами, які, незважаючи на невелику відстань між ними, не мають нормального наземного транспортного сполучення через географічні фактори - гірські хребти або водні перешкоди.

Новий літак, як очікується, буде готовий до комерційних польотів у 2028 році. До середини 2024 року компанія планує побудувати випробувальний центр, офіси та виробничу лінію в кампусі біля Гетеборгського міського аеропорту, а перші польоти ES-30 мають відбутися у 2026 році. Протягом трьох років персонал стартапу має збільшитись зі 130 осіб до приблизно 500.

Також було оголошено про появу у Heart Aerospace нових партнерів - Air Canada і Saab, які інвестували в нього $5 млн кожен. На додаток до інвестицій авіакомпанія Air Canada розмістила замовлення на постачання 30 одиниць ES-30.

Раніше у Heart Aerospace розмістили замовлення на постачання електролітачів скандинавські компанії Braathens Regional Airlines (BRA), Icelandair та SAS, Sounds Air із Нової Зеландії, а також американські Mesa Air Group та United Airlines.