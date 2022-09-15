Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

13:40 15.09.2022 |

Транспорт

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Американський бренд Jeep показав одразу три позашляховики Recon, Wagoneer S та Avenger, які мають збільшити електричну лінійку виробника.


Під час спеціального заходу 4xe Day американський автовиробник Jeep представив одразу три батарейні новинки, які надійдуть у виробництво найближчими двома роками.

Це частина масштабної стратегії з електрифікації модельного ряду, у межах якої половина модельного ряду США стане електричною. У Європі ж планується повністю позбавитися від моделей із ДВЗ.

Jeep Recon

Одним із найцікавіших у представленій трійці можна назвати Recon. Jeep явно використав не лише дизайн легендарного Wrangler, але й позашляхові характеристики. При цьому він оснащений дверима, що знімаються, як у Wrangler.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Тяжкі ділянки бездоріжжя модель зможе долати за рахунок фірмової системи повного приводу Jeep Selec-Terrain, пристосованої для електромобілів, а також блокування e-locker та спеціальних шин.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Новинку буде побудовано на платформі альянсу Stellantis (STLA Large), проте технічні характеристики поки що не розкриваються.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Виступаючи перед журналістами під час презентації, генеральний директор Jeep Крістіан Меньє заявив, що Recon не стане заміною Wrangler. Він вироблятиметься в США і повинен стати на конвеєр у 2024 році, а замовити його можна буде вже 2023-го.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Jeep Wagoneer S

Наступна новинка Wagoneer S зроблена за лекалами зовсім інших позашляховиків - надпотужного Jeep Grand Cherokee Trackhawk та розкішного Wagoneer.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

В цьому випадку компанія в основну поклала високі динамічні характеристики: до 100 км/год модель розганяється за 3,5 секунди. Втім потужність, максимальна швидкість та ємність батареї поки не розкриваються. Анонсований лише запас ходу, який становитиме близько 643 кілометрів на одній зарядці.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Wagoneer S також базується на архітектурі STLA Large. Автовиробник обіцяє дуже великий внутрішній простір, як для сегменту середньорозмірних позашляховиків. Виробництво моделі стартує у 2024 році в США.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Jeep Avenger

Цей компактний позашляховик вже неодноразово потрапляв на шпигунські знімки останніми місяцями й навіть були спроби вгадати його назву.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Фактично, це найбільш очікувана моделей марки, адже електромобіль розроблений спеціально для європейського ринку, але також з'явиться у Японії та Південній Кореї.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Новинка займе місце нижче за Renegade, й Jeep поки не поспішає ділитися подробицями про силову установку. Більше інформації з'явиться 17 жовтня Паризькому автосалоні. Вихід на ринок заплановано на 2023 рік.

Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 

Наприкінці заходу Jeep пообіцяв до 2025 року запустити в продажі чотири нові електропозашляховики, три з яких вже анонсовані. Останній можливо з'явиться на Автосалоні в Детройті, який відкриється за кілька днів.


Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Jeep
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2621  0,07 0,17 41,2797  0,11 0,28
EUR 39,9610  0,07 0,17 41,1810  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес