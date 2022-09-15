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Св. Франциск Асізський
Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
13:40 15.09.2022 |
Американський бренд Jeep показав одразу три позашляховики Recon, Wagoneer S та Avenger, які мають збільшити електричну лінійку виробника.
Під час спеціального заходу 4xe Day американський автовиробник Jeep представив одразу три батарейні новинки, які надійдуть у виробництво найближчими двома роками.
Це частина масштабної стратегії з електрифікації модельного ряду, у межах якої половина модельного ряду США стане електричною. У Європі ж планується повністю позбавитися від моделей із ДВЗ.
Jeep Recon
Одним із найцікавіших у представленій трійці можна назвати Recon. Jeep явно використав не лише дизайн легендарного Wrangler, але й позашляхові характеристики. При цьому він оснащений дверима, що знімаються, як у Wrangler.
Тяжкі ділянки бездоріжжя модель зможе долати за рахунок фірмової системи повного приводу Jeep Selec-Terrain, пристосованої для електромобілів, а також блокування e-locker та спеціальних шин.
Новинку буде побудовано на платформі альянсу Stellantis (STLA Large), проте технічні характеристики поки що не розкриваються.
Виступаючи перед журналістами під час презентації, генеральний директор Jeep Крістіан Меньє заявив, що Recon не стане заміною Wrangler. Він вироблятиметься в США і повинен стати на конвеєр у 2024 році, а замовити його можна буде вже 2023-го.
Jeep Wagoneer S
Наступна новинка Wagoneer S зроблена за лекалами зовсім інших позашляховиків - надпотужного Jeep Grand Cherokee Trackhawk та розкішного Wagoneer.
В цьому випадку компанія в основну поклала високі динамічні характеристики: до 100 км/год модель розганяється за 3,5 секунди. Втім потужність, максимальна швидкість та ємність батареї поки не розкриваються. Анонсований лише запас ходу, який становитиме близько 643 кілометрів на одній зарядці.
Wagoneer S також базується на архітектурі STLA Large. Автовиробник обіцяє дуже великий внутрішній простір, як для сегменту середньорозмірних позашляховиків. Виробництво моделі стартує у 2024 році в США.
Jeep Avenger
Цей компактний позашляховик вже неодноразово потрапляв на шпигунські знімки останніми місяцями й навіть були спроби вгадати його назву.
Фактично, це найбільш очікувана моделей марки, адже електромобіль розроблений спеціально для європейського ринку, але також з'явиться у Японії та Південній Кореї.
Новинка займе місце нижче за Renegade, й Jeep поки не поспішає ділитися подробицями про силову установку. Більше інформації з'явиться 17 жовтня Паризькому автосалоні. Вихід на ринок заплановано на 2023 рік.
Наприкінці заходу Jeep пообіцяв до 2025 року запустити в продажі чотири нові електропозашляховики, три з яких вже анонсовані. Останній можливо з'явиться на Автосалоні в Детройті, який відкриється за кілька днів.
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