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АНАЛІТИКА

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

09:54 07.09.2022 |

Транспорт

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Чеська марка Skoda остаточно презентувала концепт 7-місного електричного позашляховика Vision 7S.

Skoda готова розпочати наступний етап у своїй стратегії електрифікації, попередньо представивши майбутній серійний електромобіль з концептом Vision 7S.


Наразі після кількох місяців тізерів, коли були розкриті інтер'єр та екстер'єр нового концепту, тепер з'явився сам автомобіль.

Фактично, чеський автовиробник створив новий семимісний позашляховик квадратної форми з нульовим рівнем викидів і показав нову мову дизайну, яка буде з'являтись на нових моделях бренду. Зазначається, що новий стиль поєднує в собі надійність, функціональність і автентичність, що є трьома основними перевагами марки.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Vision 7S є першою моделлю Skoda, яка має нову передню частину компанії Tech-Deck Face, що характеризується масивним бампером із інтегрованими сімома вертикальними планками. Остання, що посередині, має контрастний помаранчевий акцент, а всю секцію підкреслює алюмінієва захисна панель, вбудована в нижній фартух. Широка плоска решітка радіатора оточена новими Т-подібними фарами, розташованими далеко по краях.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Задня частина дотримується подібної концепції дизайну з Т-подібними задніми ліхтарями, що відповідають формі фар. Те саме можна сказати про вертикальні ламелі, які відповідають розташуванню спереду.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Автомобіль їздить на масивних 22-дюймових колесах із закритою конструкцією для кращої аеродинаміки.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Ще однією особливістю квадратного кузова Vision 7S є плоска лінія даху, яка нахилена до задньої частини та має стильний спойлер. Концепт також є першою моделлю Skoda з матовим кольором кузова.


Як вже раніше зазначалось, всередині можна побачити мінімалістичне планування і розумні рішення. На разі, концепт отримав так звані каретні двері, які відкривають просторий салон із місцями для семи пасажирів.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Більшість матеріалів походить із екологічно чистих джерел, а в інтер'єрі взагалі не знайти шкіри. Підлога, наприклад, зроблена з перероблених старих шин, а тканини виготовлені з перероблених поліефірних ниток.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

На щастя, є фізичні кнопки для деяких функцій, розташовані під вільно плаваючим екраном інформаційно-розважальної системи.

Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S

 

Vision 7S базується на платформі Modular Electrification Toolkit і є баченням майбутнього Skoda. Концепт працює від електричної силової установки з великою акумуляторною батареєю ємністю 89 кВт/год, розташованою в підлозі. Автовиробник обіцяє запас ходу до 373 миль (600 кілометрів) і швидку зарядку з потужністю до 200 кіловат.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Skoda
 

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