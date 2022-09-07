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Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
09:54 07.09.2022 |
Чеська марка Skoda остаточно презентувала концепт 7-місного електричного позашляховика Vision 7S.
Skoda готова розпочати наступний етап у своїй стратегії електрифікації, попередньо представивши майбутній серійний електромобіль з концептом Vision 7S.
Наразі після кількох місяців тізерів, коли були розкриті інтер'єр та екстер'єр нового концепту, тепер з'явився сам автомобіль.
Фактично, чеський автовиробник створив новий семимісний позашляховик квадратної форми з нульовим рівнем викидів і показав нову мову дизайну, яка буде з'являтись на нових моделях бренду. Зазначається, що новий стиль поєднує в собі надійність, функціональність і автентичність, що є трьома основними перевагами марки.
Vision 7S є першою моделлю Skoda, яка має нову передню частину компанії Tech-Deck Face, що характеризується масивним бампером із інтегрованими сімома вертикальними планками. Остання, що посередині, має контрастний помаранчевий акцент, а всю секцію підкреслює алюмінієва захисна панель, вбудована в нижній фартух. Широка плоска решітка радіатора оточена новими Т-подібними фарами, розташованими далеко по краях.
Задня частина дотримується подібної концепції дизайну з Т-подібними задніми ліхтарями, що відповідають формі фар. Те саме можна сказати про вертикальні ламелі, які відповідають розташуванню спереду.
Автомобіль їздить на масивних 22-дюймових колесах із закритою конструкцією для кращої аеродинаміки.
Ще однією особливістю квадратного кузова Vision 7S є плоска лінія даху, яка нахилена до задньої частини та має стильний спойлер. Концепт також є першою моделлю Skoda з матовим кольором кузова.
Як вже раніше зазначалось, всередині можна побачити мінімалістичне планування і розумні рішення. На разі, концепт отримав так звані каретні двері, які відкривають просторий салон із місцями для семи пасажирів.
Більшість матеріалів походить із екологічно чистих джерел, а в інтер'єрі взагалі не знайти шкіри. Підлога, наприклад, зроблена з перероблених старих шин, а тканини виготовлені з перероблених поліефірних ниток.
На щастя, є фізичні кнопки для деяких функцій, розташовані під вільно плаваючим екраном інформаційно-розважальної системи.
Vision 7S базується на платформі Modular Electrification Toolkit і є баченням майбутнього Skoda. Концепт працює від електричної силової установки з великою акумуляторною батареєю ємністю 89 кВт/год, розташованою в підлозі. Автовиробник обіцяє запас ходу до 373 миль (600 кілометрів) і швидку зарядку з потужністю до 200 кіловат.
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