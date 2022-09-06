Nissan презентував новий X-Trail для Європи

Nissan представив новий кросовер X-Trail для європейського ринку.

Четверте покоління Nissan X-Trail було презентовано глобально ще минулого року, але з'явиться в європейських автосалонах лише тепер. До речі, нещодавно відбулась прем'єра в Японії.





Конкурент для Kia Sorento, Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq перейшов на ту саму платформу CMF-C, що й останній Qashqai, тобто він буде доступний з останньою гібридною силовою установкою Nissan e-Power, яка є на новому гібриді Qashqai e-power.

Для нового X-Trail компанія Nissan, з очевидних причин, використала стиль останнього Qashqai: позашляховик отримав таку ж решітку радіатора V-Motion і тонкі фари у поєднанні з великими нижніми блоками фар.

Новий X-Trail також матиме кутасті лінії кузова, щоб надати йому більш масивного вигляду, ніж мав його попередник із м'якшою поверхнею. Срібні декоративні вставки та контрастний дах завершують образ.

Всередині X-Trail отримає багато передових технологій, які включають безліч комплектів допомоги водієві, «віртуального персонального помічника» та абсолютно нову систему інформаційно-розважальних систем, яку, швидше за все, буде взято з останнього Qashqai. У Nissan також кажуть, що нова платформа CMF-C допоможе покращити вишуканість і динамічні характеристики SUV.





За словами японського бренду, остання версія програмного забезпечення ProPilot буде представлена в X-Trail, хоча вона не буде настільки екстремальною, як повністю автономна технологія Nissan, яка була продемонстрована нещодавно.

Ще одна перевага нової платформи полягає в тому, що X-Trail також буде доступний з третім рядом сидінь, пропонуючи семимісну можливість для великих сімей. Сидіння Nissan «Zero Gravity» будуть розташовані попереду.

Гібридна система Nissan e-Power поєднує в собі 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом, компактну акумуляторну батарею та електродвигун, що забезпечує 184 к.с. і 330 Нм крутного моменту.

Проте гібридна система Nissan трохи складніша за звичайні гібриди, оскільки бензиновий двигун ніколи не приводить в рух колеса безпосередньо. Замість цього він діє як генератор, постійно поповнюючи акумуляторну батарею, яка потім посилає енергію на електродвигун.

Налаштування мають гарантувати, що бензиновий двигун завжди працює з оптимальною ефективністю, що допомагає знизити викиди та споживання палива. У Nissan також кажуть, що система забезпечує водіння, схоже на враження від електромобіля, з миттєвим крутним моментом від електродвигуна.





При цьому Nissan стверджує, що система повного приводу надасть позашляховику X-Trail «надійну універсальність», пропонуючи спеціальні налаштування трансмісії для снігу, гравію та бруду. Можливо, це станеться завдяки великому крутному моменту від електродвигуна та точнішому контролю над потужністю цього компонента порівняно з двигуном внутрішнього згоряння.

Поки Nissan ще не підтвердив стартову ціну автомобіля, однак враховуючи нову платформу та підвищений рівень пропонованих технологій, очікується, що новий позашляховик буде значно дорожчим за попередню модель.

Для порівняння, ціни на попередню генерацію починались в Європі від 29 135 євро (за комплектацію VISIA з бензиновим двигуном 1.3 DIG-T та «автоматом»). В Україні найдоступнішою версією була та ж комплектація VISIA з повним приводом й «автоматом» за 840 820 грн (28 231 євро). Проте зараз, зі зрозумілих причин, моделі попереднього покоління зняті з продажу.

В той же час, ринок кросоверів суттєво змінився від запуску третьої генерації X-Trail у 2013 році. Ціни на Skoda Kodiaq (який є ключовим конкурентом X-Trail в Європі) починаються від 30 720 євро, а найдешевший Kia Sorento коштує 43 490 євро. Отже, очікується, що Nissan плануватиме стартову ціну щонайменше 30 000 євро, аби не відставати від конкурентів.

Із виходом X-Trail на європейський ринок, виробник завершить повне оновлення своєї лінійки кросоверів. Процес почався в кінці 2019 року з другого покоління Juke. За ним послідував запуск повністю електричної Ariya та нової генерації Qashqai (для Європи виключно гібридної версії), які були представлені на початку 2021 року.

Слідкувати за прем'єрою нового Nissan X-Trail можна буде на офіційному YouTube-каналі європейського підрозділу марки.



