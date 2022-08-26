Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ

Корпорація Panasonic Holdings - постачальник виробника електромобілів Tesla - веде переговори щодо будівництва додаткового заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у США вартістю приблизно 4 млрд доларів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, японська корпорація розглядає Оклахому як місце для свого нового заводу, проте наразі немає жодних гарантій, що угода буде досягнута.

"Виробники електромобілів, включаючи Tesla, збільшують обсяги виробництва та вимагають від постачальників більше акумуляторів, намагаючись скоротити тривалий час очікування багатьох популярних моделей електромобілів. Panasonic і Tesla вже керують заводом акумуляторів у Неваді.

Новий завод Panasonic стане доповненням до заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у Канзасі вартістю приблизно 4 млрд доларів", - пише WSJ.

Джерела, обізнані з планами компанії, описали ці два заводи як "близнюки" з однаковою потужністю.

Конкуренти Panasonic також відкривають нові заводи в США. General Motors Co. разом із південнокорейським партнером LG Energy Solution Ltd планує побудувати завод з виобництва акумуляторів вартістю 2,6 мільярда доларів у Лансінгу, штат Мічиган.