Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
12:17 26.08.2022 |
Корпорація Panasonic Holdings - постачальник виробника електромобілів Tesla - веде переговори щодо будівництва додаткового заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у США вартістю приблизно 4 млрд доларів.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, японська корпорація розглядає Оклахому як місце для свого нового заводу, проте наразі немає жодних гарантій, що угода буде досягнута.
"Виробники електромобілів, включаючи Tesla, збільшують обсяги виробництва та вимагають від постачальників більше акумуляторів, намагаючись скоротити тривалий час очікування багатьох популярних моделей електромобілів. Panasonic і Tesla вже керують заводом акумуляторів у Неваді.
Новий завод Panasonic стане доповненням до заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у Канзасі вартістю приблизно 4 млрд доларів", - пише WSJ.
Джерела, обізнані з планами компанії, описали ці два заводи як "близнюки" з однаковою потужністю.
Конкуренти Panasonic також відкривають нові заводи в США. General Motors Co. разом із південнокорейським партнером LG Energy Solution Ltd планує побудувати завод з виобництва акумуляторів вартістю 2,6 мільярда доларів у Лансінгу, штат Мічиган.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково
|Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
|Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
|У Китаї до 2030 року відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію