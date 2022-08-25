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АНАЛІТИКА

У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні

21:53 24.08.2022 |

Транспорт

 

У середу німецькі офіційні особи запустили перший у світі парк пасажирських потягів, що працюють на водні, замінивши 15 дизельних поїздів, які раніше їздили на неелектрифікованих коліях у землі Нижня Саксонія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

14 нових потягів використовують водневі паливні елементи для виробництва електроенергії, яка живить двигуни. Уряд Німеччини підтримав розширення використання водню як чистої альтернативи викопному паливу.

Губернатор землі Штефан Вайль сказав, що проєкт вартістю 93 мільйони євро є "чудовим прикладом" зусиль Нижньої Саксонії зробити свою економіку екологічнішою.

Потяги, виготовлені французькою компанією Alstom, експлуатуються регіональною залізничною компанією LNVG на маршрутах між північними містами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфйорде та Букстехуде.

Alstom каже, що поїзди Coradia iLint мають запас ходу до 1000 кілометрів і максимальну швидкість 140 км/год. Використовуючи водень, вироблений за допомогою відновлюваної енергії, поїзди заощадять 1,6 мільйона літрів дизельного палива на рік.

Зараз водень виробляється як побічний продукт у хімічних процесах, але німецька спеціалізована газова компанія Linde планує виробляти його на місцевому рівні, використовуючи лише відновлювану енергію протягом трьох років.
 

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