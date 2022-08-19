Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

Автомобільний концерн Stellantis анонсував електромобіль Dodge Charger Daytona SRT.

Зовнішність машини виконана в стилістиці класичних маслкарів, а деталі решітки радіатора нагадують Dodge Charger 1968 року. Підсвічені значки Fratzog на радіаторній решітці та задніх фарах символізують електрифіковане майбутнє американської компанії.





В основі концепту Charger Daytona SRT Concept лежать унікальні запатентовані технології Dodge.

Переднє аеродинамічний крило R-Wing має унікальний профіль, що збільшує загальну ефективність аеродинаміки. Вихлипна система Fratzoni імітує звук, який схожий із SRT Hellcat.

Усередині електричний концепт Dodge має сучасну компоновку з орієнтованим на водія кокпітом, включаючи 12,3-дюймовий центральний екран, 16-дюймову вигнуту панель приладів і проекційний дисплей (HUD) розміром 8 на 3 дюйми.

Кермо з плоскою верхньою та нижньою сторонами, ковпачок у стилі реактивного винищувача, який повертається вгору, коли натискаєте кнопку «Старт», і унікальний важіль перемикання передач у формі пістолетної рукоятки також є цікавими деталями.

Електрокар заснований на 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє досить швидко заряджати батарею. На жаль, потужність силової установки поки що не розкривається. Проте відомо, що вона отримала назву Banshee, а сама машина має повний привід.

Багатоступенева трансмісія eRupt має забезпечити електромеханічне перемикання передач.

Американська марка ще раз підтвердила, що наступний рік стане для бензинових Charger та Challenger останнім. Вже з 2024 року нові покоління цих моделей будуть виключно електричними.



