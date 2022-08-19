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Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

13:45 19.08.2022 |

Транспорт

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Автомобільний концерн Stellantis анонсував електромобіль Dodge Charger Daytona SRT.

Зовнішність машини виконана в стилістиці класичних маслкарів, а деталі решітки радіатора нагадують Dodge Charger 1968 року. Підсвічені значки Fratzog на радіаторній решітці та задніх фарах символізують електрифіковане майбутнє американської компанії.


В основі концепту Charger Daytona SRT Concept лежать унікальні запатентовані технології Dodge.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Переднє аеродинамічний крило R-Wing має унікальний профіль, що збільшує загальну ефективність аеродинаміки. Вихлипна система Fratzoni імітує звук, який схожий із SRT Hellcat.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Усередині електричний концепт Dodge має сучасну компоновку з орієнтованим на водія кокпітом, включаючи 12,3-дюймовий центральний екран, 16-дюймову вигнуту панель приладів і проекційний дисплей (HUD) розміром 8 на 3 дюйми.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Кермо з плоскою верхньою та нижньою сторонами, ковпачок у стилі реактивного винищувача, який повертається вгору, коли натискаєте кнопку «Старт», і унікальний важіль перемикання передач у формі пістолетної рукоятки також є цікавими деталями.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Електрокар заснований на 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє досить швидко заряджати батарею. На жаль, потужність силової установки поки що не розкривається. Проте відомо, що вона отримала назву Banshee, а сама машина має повний привід.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Багатоступенева трансмісія eRupt має забезпечити електромеханічне перемикання передач.

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Американська марка ще раз підтвердила, що наступний рік стане для бензинових Charger та Challenger останнім. Вже з 2024 року нові покоління цих моделей будуть виключно електричними.


Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT

 

Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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