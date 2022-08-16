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Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
19:10 16.08.2022 |
Американська авіакомпанія American Airlines Group домовилась із Boom Supersonic про придбання 20 надзвукових лайнерів Overture, йдеться у спільному пресрелізі компаній. Угода містить опцію на придбання ще 40 літаків. Фінансові умови контракту не розголошуються.
American Airlines, найбільший перевізник у світі, став другим замовником Boom Supersonic. Першопрохідцем у червні 2021 року стала інша американська авіакомпанія United Airlines, яка замовила 15 надзвукових пасажирських літаків.
"Завдяки цим літакам переліт з Маямі до Лондона займе менш ніж п'ять годин, з Лос-Анджелеса в Гонолулу - три години", - йдеться в пресрелізі.
Overture може стати першим пасажирським надзвуковим літаком з часів Concorde, які вивели з експлуатації у 2003 році. Літак зможе розвивати швидкість до 2100 км/год (1,7 Маха) та перевозити від 65 до 80 пасажирів на відстань до 7,9 тис. кілометрів, використовуючи при цьому екологічно чисте авіапаливо.
Очікується, що перший подібний літак буде зроблено у 2025 році, а регулярні рейси розпочнуться у 2029 році.
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