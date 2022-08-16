Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни

Mazda 3 та Mazda CX-30 є одними з бестселерів японської марки у всьому світі, тому не дивно, що з огляду на зміну акцентів в екологічності, бренд запроваджуватиме нові двигуни та шляхи зменшення викидів.

Нещодавно було оголошено про оновлення для вищезгаданих компактних моделей з однією ключовою зміною: атмосферний 2,0-літровий двигун, доступний на внутрішньому ринку Mazda, більше не продаватиметься і його замінить e-SKYACTIV G 2.0, який доповнює двигун м'яка гібридна система.

У Mazda зазначають, що нова система не тільки тихіша, але також забезпечує сильніше прискорення.

Також марка об'єднала деякі окремі опції в одну комплектацію «Proactive Touring Selection», зробивши модель ексклюзивнішою за допомогою нової внутрішньої обробки та оббивки з натуральної шкіри. Для Mazda 3 доступна шкіра бордового або чорного кольору, а для CX-30 - біла або чорна.

Й хоча на фоні дебюту абсолютно нових CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90, вищевказані зміни не є чимось надзвичайним, проте Mazda все одно працює над максимальною актуальністю своєю лінійки.

Продажі Mazda 3 та CX-30 модельного 2023 року почнуться в Америці у вересні цього року, а ціна на «трійку» буде приблизно від 16 950 доларів США, а CX-30 - від 18 200 доларів США.

Поки невідомо, на які ринки потраплять нові двигуни. В США, наприклад, найменший двигун, який продається в обох цих моделях, - це 2,5-літровий двигун без наддуву, а версія з турбонаддувом продається у топових комплектаціях.