Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні

Японська марка Nissan поновлює постачання автомобілів до України та програму кредитування придбання нових машин.

Nissan заявив, що відновлює постачання автомобілів до України з європейських складів. Перша партія автомобілів вже прибула до країни. Для замовлення бажаної автівки клієнтам потрібно звернутися до найближчого офіційного дилерського центру.

Окрім відновлення постачання автомобілів до України, Nissan також поновлює роботу програми кредитування Nissan Financial Services. Зазначається, що кредит на придбання нового Nissan можна оформити на строк до 5 років, але мінімальний перший внесок становить 30%.

На даний час, марка продає в Україні чотири моделі й завдяки програмі кредитування можна розраховувати на такі мінімальні щомісячні платежі:

Nissan Juke - від 8 904 грн.

Nissan Qashqai - від 12 044 грн.

Nissan X-Trail - від 13 242 грн.

Nissan LEAF - від 16 380 грн.