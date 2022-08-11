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Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
10:56 11.08.2022 |
Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.
Про це він заявив радіо BBC, пише "Європейська правда".
О'Лірі зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п'яти років.
"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи - за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро - я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - сказав він у програмі BBC Radio 4 Today.
Водночас О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.
Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.
Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.
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