Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася

10:56 11.08.2022 |

Транспорт

 

Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

Про це він заявив радіо BBC, пише "Європейська правда".

О'Лірі зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п'яти років.

"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи - за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро - я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - сказав він у програмі BBC Radio 4 Today.

Водночас О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.

Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.

Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5102
  0,1298
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0537  0,22 0,56 40,0207  0,22 0,56
EUR 39,7104  0,46 1,17 41,0059  0,50 1,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,13 0,35 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес