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АНАЛІТИКА

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

13:38 04.08.2022 |

Транспорт

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

Спільне підприємство General Motors та SAIC розробило новий компактний кросовер Chevrolet Seeker, який вже восени вийде на китайський ринок. В перспективі новинка може дістатися й до інших країн.


Візуально новинка частково нагадує Buick Envision, також створений підприємством SAIC-GM.

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

Габарити Chevrolet Seeker - 4537х1823х1564 мм, відстань між осями - 2700 мм. Таким чином, «Шукач» менший за кросовер Trailblazer майже за всіма параметрами.

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

На даний момент представлено лише топову версію Seeker RS з 18-дюймовими колісними дисками та ексклюзивним яскраво-жовтим кольором кузова, доповненим чорними акцентами. При цьому відомо, що у моделі будуть й стандартні комплектації.

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

У салоні топової версії встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, при цьому «мультимедійка» повернута у бік водія приблизно на 9 градусів.

Інформаційно-розважальний комплекс працює на новій китайській операційній системі Xiaoxue, підтримує оновлення програмного забезпечення «по повітрю» та бездротове підключення Apple CarPlay.

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

Серед інших особливостей інтер'єру - усічене знизу кермо, спортивні передні крісла з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією.

У оснащення можуть входити бездротова зарядка для смартфона, електропривод багажних дверей, панорамний дах, а також преміальна акустика Tune Dynamic, причому Seeker першим серед усіх продуктів SAIC-GM отримав цю аудіосистему.

Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

 

RS-версія моделі отримає 1,5-літрову 179-сильну «турбочетвірку» сімейства Ecotec, варіатор та передній привід. Про інші мотори інформації поки немає, ціни також ще не оголошені.
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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