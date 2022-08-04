Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker

Спільне підприємство General Motors та SAIC розробило новий компактний кросовер Chevrolet Seeker, який вже восени вийде на китайський ринок. В перспективі новинка може дістатися й до інших країн.





Візуально новинка частково нагадує Buick Envision, також створений підприємством SAIC-GM.

Габарити Chevrolet Seeker - 4537х1823х1564 мм, відстань між осями - 2700 мм. Таким чином, «Шукач» менший за кросовер Trailblazer майже за всіма параметрами.

На даний момент представлено лише топову версію Seeker RS з 18-дюймовими колісними дисками та ексклюзивним яскраво-жовтим кольором кузова, доповненим чорними акцентами. При цьому відомо, що у моделі будуть й стандартні комплектації.

У салоні топової версії встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, при цьому «мультимедійка» повернута у бік водія приблизно на 9 градусів.

Інформаційно-розважальний комплекс працює на новій китайській операційній системі Xiaoxue, підтримує оновлення програмного забезпечення «по повітрю» та бездротове підключення Apple CarPlay.

Серед інших особливостей інтер'єру - усічене знизу кермо, спортивні передні крісла з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією.

У оснащення можуть входити бездротова зарядка для смартфона, електропривод багажних дверей, панорамний дах, а також преміальна акустика Tune Dynamic, причому Seeker першим серед усіх продуктів SAIC-GM отримав цю аудіосистему.

RS-версія моделі отримає 1,5-літрову 179-сильну «турбочетвірку» сімейства Ecotec, варіатор та передній привід. Про інші мотори інформації поки немає, ціни також ще не оголошені.