SsangYong анонсував новий кросовер Torres для Європи

Лише минулого місяця SsangYong презентував нову модель Torres, яка вироблятиметься як із ДВЗ так й в електричній версії.

Саме остання має надійти до Європи й розташовуватиметься у лінійці бренду між Korando та Rexton. За очікуваннями, початкова ціна новинки буде близькою до 35 000 євро.





Свою назву «Торрес» отримав від національного парку Торрес-дель-Пайне в Патагонії й нові фотографії ніби підтверджують позашляхові можливості новинки.

Спереду можна побачити вертикальну решітку радіатора, з якої виглядає червона кришка для буксирувального отвору, в той час як срібляста нижня частина бампера виконана у вигляді захисної пластини.

Також помітна масивна обробка колісних арок збоку, бічні підніжки та ящик для зберігання, встановлений високо на боці, подібно до опціонального бокового кріплення «Gear Carrier» поточного Land Rover Defender.

Усередині пропонується салон набагато сучаснішого та преміального вигляду, ніж біло раніше у SsangYong, із більшим центральним сенсорним екраном, відділеним від приладової панелі.

Під ним також є менший екран, розділений кількома вентиляційними отворами. Третій екран розташований на центральній консолі. На кермі поки розмішена корейська версія логотипу SsangYong.

SsangYong розпочне виробництво Torres спочатку для ринку Південної Кореї. За припущеннями, європейська версія буде лише електричною, і вона не з'явиться раніше 2023 року.

В Європі електрокросовер конкуруватиме з Skoda Enyaq та Volkswagen ID.4, але з нижчою ціною.

Жодних технічних специфікацій автомобіля не було оголошено, хоча анонсування електричних та паливних двигунів свідчить про те, що новинка може використовувати адаптовану платформу з ДВЗ, схожу на новий Korando e-Motion. Виробник також раніше повідомляв, що розробляє повністю електричний пікап, який може стати похідною від Torres.