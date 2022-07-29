Фінансові новини
- |
- 29.07.22
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
10:54 29.07.2022 |
Автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) закриє спільне підприємство і припинить випуск автомобілів Jeep в Китаї через побоювання можливих санкцій в майбутньому. Про це заявив виконавчий директор концерну Stellantis Карлос Таварес, повідомляє Bloomberg.
Він наголосив, що в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.
"Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу",- зазначив Таварес.
Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis з китайською Guangzhou Automobile Group стала відсутність прогресу за останні роки.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
Бізнес
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії