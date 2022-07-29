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АНАЛІТИКА

Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї

10:54 29.07.2022 |

Транспорт

 

Автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) закриє спільне підприємство і припинить випуск автомобілів Jeep в Китаї через побоювання можливих санкцій в майбутньому. Про це заявив виконавчий директор концерну Stellantis Карлос Таварес, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.

"Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу",- зазначив Таварес.

Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis з китайською Guangzhou Automobile Group стала відсутність прогресу за останні роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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