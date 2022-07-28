Suzuki представила нове покоління Grand Vitara

Японська марка Suzuki представила нову генерацію кросовера Grand Vitara, яка виходить на індійський ринок й пізніше з'явиться в інших країнах.





Багато хто пам'ятає середньорозмірний позашляховик Suzuki Grand Vitara, який продавався на українському ринку до його зняття з виробництва у 2017 році. На заміну йому прийшов трохи менший кросовер Vitara, про тест-драйв якого Motorcar писав кілька років тому.

Проте тепер Suzuki вирішила повернути Grand Vitara у 2023 модельному році, хоча поки лише для Індії, де його вироблятиме місцеве спільне підприємство Maruti-Suzuki. Глобальні перспективи продажі моделі теж залишаються.

За допомогою новинки японський виробник прагне зміцнити свої позиції на індійському ринку, де кросовери теж доволі популярні. Й цікаво, що «Гранд Вітара» буде довшою за звичні 4 метри, в рамках яких моделі отримують податкові преференції в Індії.

Після перегляду опублікованих зображень, з'являється відчуття, що новинка тісно пов'язана з новою Toyota Urban Cruiser Hyryder, адже виробники тісно співпрацюють на деяких ринках.

Тим не менш, Suzuki спробували вирізнити свій позашляховик, щоб уникнути розмов про просту заміну логотипу та дійсно провела деякі зміни.





Передня частина нової Grand Vitara виділяється великою решіткою радіатора, на якій розміщено логотип бренду. Решітка з'єднується з оптичними групами за допомогою планок, які додають індивідуальності, а у фарах використовується світлодіодна технологія.

Вид збоку підкреслює суть позашляховика завдяки пластиковим бамперам, які захищають нижню частину кузова, та ригелям на даху.

Позаду головним візуальним елементом екстер'єру, безсумнівно, є кілька дуже тонких горизонтальних задніх ліхтарів. Крім того, вони з'єднані через світлодіодну смужку, що посилює відчуття ширини.

Розміри Suzuki Grand Vitara 2023 року:

Довжина 4345 мм Ширина 1795 мм Висота 1645 мм Колісна база 2600 мм

Всередині нової Grand Vitara одразу згадується зв'язок із вищезгаданою моделлю Toyota. Проте новий позашляховик Suzuki має нові параметри налаштування та оздоблення салону.

«Нервовим центром» всередині є 9-дюймовий сенсорний екран, який є ключовим компонентом для керування інформаційно-розважальною системою. У найбільш оснащених версіях цей екран поєднується з 7-дюймовою цифровою панеллю приладів і дисплеєм Head-Up.

До систем безпеки, серед іншого, входить шість подушок безпеки (передніх, бічних і шторних), система ESP, контроль спуску та датчик тиску в шинах.

Стосовно технічної частини, то нова Grand Vitara стовідсотково робить ставку на електрифікацію.

У якості мотору використовується 1,5-літровий бензиновий двигун VVT Dual Jet, електрифікований за 12-вольтовою технологією м'якого гібрида (MHEV). Він розвиває потужність 102 к.с. і 135 Нм максимального крутного моменту та може поєднуватися з 5-ступеневою механічною коробкою передач або 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Така комплектація доступна з переднім і повним приводом AllGrip.

Найцікавішим двигуном для любителів екологічної мобільності є гібридна версія з самозарядкою (HEV). Версія, що складається з бензинового двигуна та невеликого електромотора. Сумарна потужність досягає 116 к.с. і 141 Нм максимального крутного моменту. Він агрегується автоматичною коробкою передач e-CVT і пропонується виключно в конфігурації з переднім приводом. Завдяки літій-іонній батареї більшої ємності такий кросовер може їздити в 100% електричному режимі, особливо в міських умовах.

Комерційний запуск нової Grand Vitara відбудеться найближчими тижнями. Спочатку він надійде в продаж в Індії, а пізніше замовлення можна буде зробити й на інших ринках.

На даний момент ціни поки не оголошені. Процес серійного виробництва проходитиме на заводах Maruti-Suzuki в Індії. Точніше в Бідаді, Карнатака. Серед головних конкурентів новинки - Skoda Kushaq, Kia Seltos і Hyundai Creta.

До речі, нещодавно Suzuki (також в Індії) представила новий компактний кросовер Brezza, а для Європи точно готується 5-жверний позашляховик Jimny.