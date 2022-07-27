Cadillac показав люксовий концепт Celestiq

Автомобільний концерн General Motors представив концепт-кар Cadillac Celestiq, котрий має перетворитись незабаром на виробничу модель. Фактично, це перший за багато десятиліть люксовий автомобіль із США.









Про преміальність моделі говорить його вартість, яка починається від 300 тисяч доларів.

Таким чином, машина потрапляє в сегмент, де зараз присутні лише Rolls-Royce та Bentley, а років десять тому був ще й Maybach. Іншими словами, Celestiq задуманий як автомобіль дорожчий за Mercedes, BMW та Lexus.

Новинка має виразний кузов ліфтбека (або фастбека), де задній багажник об'єднаний із салоном, а доступ до нього відкривається через прозорі п'яті двері. За припущеннями, має бути й франк (передній багажник), хоча на фотографіях його не видно.

Салон оброблений високоякісними матеріалами дуже звичного для класичних Cadillac червоного кольору. Втім, покупці зможуть обирати з багатьох відтінків.

Усередині передбачено місця для чотирьох пасажирів. Інтер'єр оснащений п'ятьма дисплеями високої роздільної здатності, включаючи 55-дюймовий основний екран, і це не рахуючи моніторів камер заднього виду. У новинки також є панорамний дах із чотирма індивідуальними зонами затемнення.

Наразі технічні характеристики не оголошені, окрім того факту, що електромобіль матиме найпросунутіший автопілот в історії GM.

Збиратимуть машину в північному передмісті Детройта, де з 1956 року знаходиться технічний центр концерну.

Враховуючи, що досі виробництва там не було й плануються лише інвестиції у розмірі 81 мільйон доларів, цей майданчик буде розрахований на невеличке й преміальне збирання. При цьому, вже анонсовано ручне складання всіх Celestiq.