Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

11:19 22.07.2022 |

Транспорт

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Hyundai презентувала наживо свій перший повністю електричний седан Ioniq 6, який, як сподівається південнокорейський автовиробник, допоможе йому захопити більшу частку ринку електромобілів, де домінує Tesla.


Седан матиме запас ходу близько 610 км (380 миль) за циклом випробувань WLTP, приблизно на 30 відсотків більше, ніж у кросовера Ioniq 5, повідомили в Hyundai.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

«Ми використовуємо таку саму хімію елементів (акумуляторів), але ми максимально збільшили кількість батарей на кожне пакування, значно підвищивши щільність енергії», - сказав Кім Йонг Ва, виконавчий віце-президент Hyundai.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Ioniq 6 буде доступний у двох варіантах акумуляторної батареї - 53 кіловати на годину та 77,4 кВт-год - і виробництво на заводі Asan у Південній Кореї стартує в третьому кварталі.

Цього року Ioniq 6 вже має бути доступним у Південній Кореї та Європі. Його вихід на ринок США очікується в першому кварталі наступного року.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Ioniq 6 коштуватиме від 55 мільйонів вон (42 000 доларів) до 65 мільйонів вон для ринку Південної Кореї. Ціни для клієнтів за кордоном поки не оголошені.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Думка аналітиків

«Ioniq 6 зможе конкурувати з Tesla в сегменті серійних електричних седанів, враховуючи його конкурентоспроможну ціну та великий запас ходу», - сказав Лі Дже Іл, аналітик Eugene Investment & Securities.


Він додав, що Ioniq 6 міг би збільшити свою ціну на ринку електроседанів, оскільки Tesla кілька разів підвищувала ціни.

«Я позитивно ставлюся до Ioniq 6, особливо в Європі, тому що Ioniq 5 і Kia EV 6 були там дуже популярні, - сказала Анджела Хонг, аналітик Nomura в Сеулі. - Прибуток Hyundai щодо електромобілів поки що не такий вже й поганий, тому що слабша корейська вона компенсувала втрати від вищих цін на акумулятори»..

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Цього року вона ослабла приблизно на 10 відсотків по відношенню до долара.

«Hyundai змінюється настільки швидко, що виграє гонку в індустрії електромобілів швидше, ніж інші традиційні виробники автомобілів, - сказав Ву Тек Хван, менеджер фонду в Korea Investment Management Co. у Сеулі. - Серія Ioniq нагадує мені серію Galaxy від Samsung, коли Samsung надзвичайно наполегливо працював, щоб наздогнати iPhone від Apple. Hyundai стає швидким послідовником Tesla».

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Функції автономного водіння

Ioniq 6 має функції автономного водіння, подібні до Ioniq 5, включаючи Highway Driving Assist 2 та Blind-Spot Collision-Avoidation Assist.

Сидіння моделі приблизно на 30 відсотків тонші, ніж в інших моделях серії, що забезпечує більше місця для ніг, а поруч із водієм є п'ять USB-портів і місце для ноутбука. Деяке програмне забезпечення також можна оновлювати дистанційно, вперше для Hyundai.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Hyundai заявив, що Ioniq 6 використовуватиме акумулятори SK On компанії SK Innovation, а з наступного року отримає акумулятори LG Energy Solution.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Ioniq 6 є однією з понад 31 електричної моделі, яку Hyundai Motor Group, включаючи Hyundai Motor, її дочірню компанію Kia та преміум-бренд Genesis, планує представити до 2030 року, щоб вийти на прогнозовані 12 відсотків світового ринку електромобілів.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Седан Ioniq 6 розширить асортимент електромобілів за межі поточних кросоверів і позашляховиків, щоб конкурувати з бестселером Tesla Model 3.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

За ним у 2024 році з'явиться трирядний електричний кросовер Ioniq 7.

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

 

Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2689
  7,4625
 25,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2943  1,09 3,01 38,7680  1,64 4,42
EUR 37,6660  1,11 3,03 39,2475  1,52 4,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес