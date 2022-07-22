Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla

Hyundai презентувала наживо свій перший повністю електричний седан Ioniq 6, який, як сподівається південнокорейський автовиробник, допоможе йому захопити більшу частку ринку електромобілів, де домінує Tesla.





Седан матиме запас ходу близько 610 км (380 миль) за циклом випробувань WLTP, приблизно на 30 відсотків більше, ніж у кросовера Ioniq 5, повідомили в Hyundai.

«Ми використовуємо таку саму хімію елементів (акумуляторів), але ми максимально збільшили кількість батарей на кожне пакування, значно підвищивши щільність енергії», - сказав Кім Йонг Ва, виконавчий віце-президент Hyundai.

Ioniq 6 буде доступний у двох варіантах акумуляторної батареї - 53 кіловати на годину та 77,4 кВт-год - і виробництво на заводі Asan у Південній Кореї стартує в третьому кварталі.

Цього року Ioniq 6 вже має бути доступним у Південній Кореї та Європі. Його вихід на ринок США очікується в першому кварталі наступного року.

Ioniq 6 коштуватиме від 55 мільйонів вон (42 000 доларів) до 65 мільйонів вон для ринку Південної Кореї. Ціни для клієнтів за кордоном поки не оголошені.

Думка аналітиків

«Ioniq 6 зможе конкурувати з Tesla в сегменті серійних електричних седанів, враховуючи його конкурентоспроможну ціну та великий запас ходу», - сказав Лі Дже Іл, аналітик Eugene Investment & Securities.





Він додав, що Ioniq 6 міг би збільшити свою ціну на ринку електроседанів, оскільки Tesla кілька разів підвищувала ціни.

«Я позитивно ставлюся до Ioniq 6, особливо в Європі, тому що Ioniq 5 і Kia EV 6 були там дуже популярні, - сказала Анджела Хонг, аналітик Nomura в Сеулі. - Прибуток Hyundai щодо електромобілів поки що не такий вже й поганий, тому що слабша корейська вона компенсувала втрати від вищих цін на акумулятори»..

Цього року вона ослабла приблизно на 10 відсотків по відношенню до долара.

«Hyundai змінюється настільки швидко, що виграє гонку в індустрії електромобілів швидше, ніж інші традиційні виробники автомобілів, - сказав Ву Тек Хван, менеджер фонду в Korea Investment Management Co. у Сеулі. - Серія Ioniq нагадує мені серію Galaxy від Samsung, коли Samsung надзвичайно наполегливо працював, щоб наздогнати iPhone від Apple. Hyundai стає швидким послідовником Tesla».

Функції автономного водіння

Ioniq 6 має функції автономного водіння, подібні до Ioniq 5, включаючи Highway Driving Assist 2 та Blind-Spot Collision-Avoidation Assist.

Сидіння моделі приблизно на 30 відсотків тонші, ніж в інших моделях серії, що забезпечує більше місця для ніг, а поруч із водієм є п'ять USB-портів і місце для ноутбука. Деяке програмне забезпечення також можна оновлювати дистанційно, вперше для Hyundai.

Hyundai заявив, що Ioniq 6 використовуватиме акумулятори SK On компанії SK Innovation, а з наступного року отримає акумулятори LG Energy Solution.

Ioniq 6 є однією з понад 31 електричної моделі, яку Hyundai Motor Group, включаючи Hyundai Motor, її дочірню компанію Kia та преміум-бренд Genesis, планує представити до 2030 року, щоб вийти на прогнозовані 12 відсотків світового ринку електромобілів.

Седан Ioniq 6 розширить асортимент електромобілів за межі поточних кросоверів і позашляховиків, щоб конкурувати з бестселером Tesla Model 3.

За ним у 2024 році з'явиться трирядний електричний кросовер Ioniq 7.