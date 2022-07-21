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Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
22:19 21.07.2022 |
Концерн General Motors презентував електричну версію середньорозмірного кросовера Chevrolet Blazer. Новинка з приставкою EV в назві лише віддалено нагадує паливного побратима. Їй властива така ж спортивність у зовнішності, а ось пропорції і форми зовсім інші.
У електрокара плавна поясна лінія, витягнуте лобове скло, довгий капот і рівний дах. Новинка буде доступна у версіях 1LT, 2LT, RS і SS. Всі вони отримають свій унікальний вигляд. Спільного у цих варіантів: вузькі світлодіодні фари, стильна заглушка на місці решітки радіатора, великі колеса, оригінальні за формою задні ліхтарі та пластиковий обвіс.
Версія LT мають монохромний екстер'єр і стандартні 19-дюймові колеса, в той час як RS отримала чорну решітку радіатора, темне глянсове облицювання, аеродинамічні бічні спідниці, 21-дюймові колеса, свытлову емблему у вигляді метелика і центральну світлодіодну смугу. У топового Blazer EV SS двоколірний екстер'єр із чорним дахом і передніми стійками, оригінальна заглушка на місці решітки радіатора, видатний передній сплітер і масивні 22-дюймові колеса з гальмами Brembo.
Окремої уваги гідна кришка зарядного порту. Інженери зробили її максимально зручною, оскільки власникам доведеться відкривати її частіше, ніж в паливному авто. Кришка порту розміщена перед дверима водія і відкривається автоматично легким дотиком руки.
Салон моделі має такий самий стильний вигляд, як і екстер'єр. В оснащення кабіни увійшла 11-дюймова цифрова приладова панель, мультимедійна система з 17,7-дюймовим екраном і навігаційною системою, яка ідентифікує зарядні станції на маршруті. Версії RS і SS отримали кермове колесо з пласким дном і передні сидіння з підігрівом і вентиляцією. У топовому варіанті електрокросовера оздоблення виконане з мікрофібри Adrenaline Red.
Пасажири другого ряду знайдуть зарядні порти USB-C і вентиляційні отвори, а ось задній клімат-контроль не є частиною пакета і надається в ролі опції за додаткову плату. Blazer EV буде пропонуватися з напівавтономною системою водіння Super Cruise. До пакета систем допомоги водієві також входять автоматичне екстрене гальмування, попередження про зіткнення і допомога в утриманні смуги руху.
Базується новинка на модульній платформі Ultium, яка лежить в основі останніх електромобілів GM. Тому електрокар буде пропонуватися з переднім, заднім і повним приводом. Blazer EV 1LT початкового рівня буде поставлятися виключно з переднім приводом і пропонувати запас ходу до 400 км. Версія 2LT також стандартно поставляється з переднім приводом, але повний привод буде опціональним. Запас ходу моделі в цьому варіанті збільшений до 472 км.
Blazer EV RS у стандартній комплектації поставляється як з переднім, так і з заднім приводом. Повний привод буде доступний опційно. Запас ходу - до 515 км. Топовий SS поставляється з повним приводом. На одному заряді він зможе проїхати 467 км. Цей варіант буде оснащений двомоторні силовою установкою, яка видає 557 к.с. потужності, що дає змогу розганятися з місця до "сотні" за 4 секунди.
Chevrolet вже почав приймати замовлення на новий електрокросовер. Ціни починаються від 44 995 доларів за комплектацію LT 1, яка надійде в продаж у першому кварталі 2024 року. Blazer EV 2LT і RS з'являться влітку 2023 року і обійдуться щонайменше в 47 595 і 51 995 доларів відповідно. Топова версія SS вийде на ринок наприкінці 2023 року і коштуватиме 65 995 доларів.
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