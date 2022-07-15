Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline

Кроссовер Honda CR-V сменил поколение. Модель получила новый дизайн, улучшенные силовые установки и богатое начальное оснащение, а также обзавелась модернизированным полным приводом Real Time AWD и ассистентом при спуске. Штатно вседорожник будет оснащаться цифровой приборной панелью, медиасистемой с экраном диагональю семь дюймов и передними сиденьями с улучшенной поддержкой. Предполагается, что в США «шестой» CR-V будет стоить от 30 тысяч долларов.





Новый Honda CR-V оформлен в стилистике Ridgeline и Passport TrailSport. Ничего удивительного в этом нет, ведь ещё несколько лет назад японцы говорили, что дизайн всех кроссоверов станет «более грубым и агрессивным». Вседорожник получился длиннее, шире и ниже модели уходящего, пятого поколения, причем больше всего на восприятие пропорций повлияло смещение назад и наружу передних стоек крыши.

В гамму двигателей CR-V для американского рынка вошли две силовые установки. Начальные комплектации CR-V EX и EX-L идут с турбомотором 1.5 и улучшенным вариатором, под полным газом имитирующим смену физических передач.

Агрегат получил новый турбокомпрессор в паре с выпускным коллектором 4-2, и теперь раньше выходит на пиковый момент в 243 Нм (1700-5000 об/мин). Мощность осталась прежней - 193 лошадиные силы, но они тоже доступны в более широком диапазоне оборотов.

Варианты CR-V Sport и Sport Touring будут оснащаться гибридной силовой установкой четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов.

Тяговый развивает 335 Нм (+20 Нм), а комбинированная мощность всей системы составляет 207 сил (было 215 л.с.). Гибриды могут буксировать прицепы массой до 454 килограммов и разгоняться до 185 километров в час, хотя раньше их «максималка» была ограничена 138 км/ч.

Полноприводную трансмиссию Real Time AWD по-прежнему будут предлагать как опцию для всех версий CR-V, штатно её получит только Sport Touring. Причем отныне электроника может направлять на заднюю ось до 50 процентов тяги.

Кроме того, впервые на кроссовере появился ассистент при спуске (доступен выбор скорости от 3 до 19 км/ч) и специальный профиль для движения по снегу. То есть теперь можно выбирать из четырех ездовых режимов: Normal, Econ, Snow и Sport.

В базовое оснащение «шестого» CR-V вошли комплекс безопасности Honda Sensing, 10 эйрбегов, мультимедиа с семидюймовым дисплеем, виртуальная «приборка», порты USB-A и USB-C. В старших комплектациях появятся центральный дисплей на 9 дюймов, беспроводная зарядка мощностью 15 ватт и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Новый кроссовер может похвастаться самым большим багажником в истории модели (1028 л) и полутора сантиметрами дополнительного пространства в ногах задних пассажиров.

Также для CR-V заявлены передние сиденья с улучшенной поддержкой, колеса диаметром 18 либо 19 дюймов. Чтобы кроссовер ехал «по-спортивному», ему на 15 процентов увеличили жёсткость кузова, заменили оба подрамника и перенастроили заднюю многорычажную подвеску.