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АНАЛІТИКА

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

17:23 14.07.2022 |

Транспорт

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

Компания Bentley рассказала об особенностях кресел Airline Seat в удлиненном Bentayga EWB. Они оснащены 12 электромоторами, тремя электронными блоками управления пневматическими клапанами, а также первой в мире системой автоматического контроля климата. Кроме того, специально для Airline Seat в сотрудничестве с мануальным терапевтом был разработан алгоритм активной коррекции положения тела, который снижает усталость в длительных поездках.


Одной из самый интересных опций удлиненного Bentley Bentayga EWB стали кресла Airline Seat, предлагающие невиданный прежде уровень комфорта. Они имеют 22 регулировки, причем моторчики приводят и подголовники, и боковые валики, и кромку подушки, а также впервые оснащены автоматическим контролем климата и усовершенствованной системой корректировки положения тела. Это самые совершенные кресла из тех, что когда-либо ставили в автомобили, говорят в Bentley и объясняют почему.

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

В кресла встроен набор датчиков, которые отслеживают температуру и влажность. Обновление данных происходит каждые 25 миллисекунд, а точность составляет 0,1 градуса по Цельсию. Пассажиру нужно лишь выбрать один из семи профилей - всё остальное сделает электроника. Она определит, какие уровни обогрева, охлаждения и вентиляции требуются, чтобы добиться комфортной температуры, а потом будет поддерживать её микроподстройкой системы терморегуляции. По данным Bentley, 75-80% клиентов предпочитают стандартные настройки и лишь 5% выставляют более высокие/низкие значения.

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

Другая фишка сидений Airline Seat - проактивная система коррекции положения тела. Bentley использует специальный алгоритм, разработанный в сотрудничестве с мануальным терапевтом, который задействует шесть индивидуальных пневматических подушек и может создавать 177 точек давления.

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

Тонко меняя его в местах контакта тела с сиденьем, можно разгружать одни ткани и нагружать другие, позволяя организму локально восстанавливаться естественным путем. Система учитывает телосложение пассажира и заметно снижает усталость в дальних поездках.

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

При этом за регулировку самих кресел отвечают 12 малошумных электромоторов и три электронных блока управления пневматическими клапанами. Все они завязаны на главный ЭБУ Seat Motion & Wellbeing. Сиденья Airline Seat можно заказать как для стандартной конфигурации салона 4+1 (на откидной вставке между задними креслами формально поместится ещё один пассажир), так и для опциональной четырехместной.


Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире

 

Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
За матеріалами: motor
Ключові теги: Bentley
 

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