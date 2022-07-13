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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
18:11 13.07.2022 |
Немецкая компания Mahle разработала электромотор, который может постоянно работать под нагрузкой свыше 90 % от пиковой. Электродвигатель Superior Continuous Torque (SCT) не перегревается на подавляющем большинстве жёстких режимов эксплуатации. При этом он компактный и лёгкий, что также делает его дешевле. Ожидается, что электродвигатель SCT станет основой как легковых электромобилей, так и тяжёлой техники на электротяге.
Обычные электродвигатели не могут долго работать на нагрузках, близких к максимальным - они банально перегреваются. Доходит до того, что в электромобилях длительная нагрузка на электродвигатели не поднимается выше 50-60 % от пиковой. Чтобы лучше охлаждать электродвигатель его приходится делать массивнее - больше и тяжелее. Так можно увеличить длительную нагрузку на электродвигатель до 70-80 %, но довольно большой ценой как в деньгах, так и за счёт потери части полезной нагрузки (которую съест лишний вес электродвигателя).
Немецким инженерам удалось разработать лёгкий и мощный электрический двигатель, который может держать постоянную нагрузку свыше 90 % от максимальной. Грузовик с таким двигателем не выдохнется на крутом подъёме с тяжёлым грузом в кузове, а гоночный электромобиль покажет чудеса работы под нагрузкой на трассе.
Секрет разработки заключается в автоматической подаче масла для охлаждения. Масло всасывается через центральный заборник и за счёт центробежной силы вращающегося ротора прокачивается вокруг катушек. Нагретое мало из двигателя может использоваться как для обогрева узлов и агрегатов электромобиля, например, аккумуляторного блока зимой, либо же охлаждаться через радиаторы.
Более того, конструкторы Mahle разрабатывают версию охлаждаемого маслом электродвигателя без постоянных (неодимовых) магнитов. Такие электродвигатели не будут зависеть от поставок редкоземельного сырья и будут дешевле, хотя за счёт замены магнитов на электрообмотку двигатели будут чуть крупнее. Ранее мы сообщали об этой разработке Mahle.
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