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АНАЛІТИКА

BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц

11:39 13.07.2022 |

Транспорт

 
Автомобили BMW отличаются высокой функциональностью. Однако для базовых моделей некоторые из функций, имеющиеся у старших версий, являются опциональными. Доступ к ним можно получить за отдельную плату или оформив подписку в онлайн-магазине приложения ConnectedDrive. Таким образом, например, теперь продаётся опция подогрева сидений.

Активация функции подогрева сидений по подписке обойдётся владельцу автомобиля BMW в Южной Корее в 24 тыс. южнокорейских вон (около $18) в месяц. При оплате за год вперёд опция обойдётся $176, за три года - $283. Если данная функция требуется на постоянной основе, то её покупка обойдётся водителю в $406.

Загрузка обновления программного обеспечения с активированной опцией подогрева производится по беспроводной сети, без необходимости посещать дилера для установки нового программного обеспечения. Для функции подогрева сидений предоставляется бесплатный месячный тестовый период.

Аналогичный план подписки предлагается для функции подогрева рулевого колеса. Доступ к данной функции обойдётся водителю в $10 в месяц, в $92 в год и в $161 при оплате сразу на три года. Добавление функции на постоянной основе стоит $222. В магазине также можно расширить функциональность фар, включив ассистент дальнего света FLA BMW, добавить дополнительные системы безопасности и регистратор Drive Recorder.

Есть в BMW ConnectedDrive и необычные функции. Например, опция IconicSounds Sport позволяет воспроизводить поддельные шумы двигателя через динамики автомобиля. На неё нет месячного или годового плана подписки, предлагается лишь покупка для использования на постоянной основе за $138.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: BMW
 

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