Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы

Авиалайнер A380 возвращается. Немецкая Lufthansa и ряд других авиакомпаний заявили, что вновь собираются использовать самолеты-гиганты, от которых ранее отказались. С чем это связано?

Самые большие в мире пассажирские авиалайнеры A380, которые могут перевозить более 600 пассажиров (как, например, тот, что принадлежит Emirates), многие авиакомпании вывели из эксплуатации еще до пандемии. Но теперь, чтобы преодолеть кризис, связанный с отменой рейсов и большим скоплением пассажиров в аэропортах, а также с задержкой поставок лайнеров Boeing, многие возвращают А380 в свои авиапарки.

Так, в конце июня 2022 года, согласно порталу fligthradar 24, 129 пассажирских самолетов такого типа семи авиакомпаний мира вновь поднялись в воздух - это более половины из существующих 251 авиалайнера A380, и каждую неделю в полет отправляются все больше их. Немецкая Lufhansa также заявила, что к марту 2023 года снова начнет эксплуатировать A380.



Кому нужны самолеты A380

Большие и просторные трансконтинентальные самолеты A380 любят пассажиры. Но у авиакомпаний возникают экономические проблемы, связанные с рентабельностью этих гигантов с четырьмя двигателями, которые способны перевозить рекордное число пассажиров. Только такие успешные компании, как Emirates из ОАЭ, по-прежнему готовы закупать A380.

Emirates сообщила, что хочет пополнить свой авиапарк до середины 2030 года самолетами с душем и баром на борту. Из 123 приобретенных авиакомпанией новых лайнеров половину составляют A380. Изготовление их завершилось в прошлом году. Emirates в декабре 2021 года получила последний из них, выпущенный на заводе концерна Airbus в Гамбурге. Казалось, что эра крупных пассажирских авиалайнеров закончилась, ведь и выпуск Boeing 747, спустя 50 лет после его начала, тоже должен завершиться в нынешнем году.

Европейские компании еще до пандемии решили отказаться от таких громадных самолетов. А после того, как пандемия сильно ударила по отрасли авиаперевозок, казалось, что оставшиеся авиалайнеры-гиганты уже не спасти и их будущее предрешено. Так, например, авиакомпания Air France списала 10 своих A380, первые из них уже даже утилизированы.

Немецкая Lufthansa, которая с 2010 года имела в распоряжении 14 лайнеров A380, каждый на 509 посадочных мест, отказалась от их использования, а глава компании Карстен Шпор (Carsten Spohr) в августе 2021 года подчеркнул: "A380 не вернется". В апреле 2022 года он же заявил изданию Der Spiegel: "Это ушло безвозвратно. У Lufthansa больше не будет таких самолетов. A380 в сравнении с новейшими дальнемагистральными авиалайнерами экономически не выгодны".

Lufthansa возвращает A380

Тот, кто сегодня хочет увидеть самолеты-гиганты Lufthansa и других авиакомпаний, должен приехать во французский Лурдес. В аэропорту Тарб-Лурд на фоне заснеженных Пиреней стоят A380, многие из которых совершенно новые, доставленные сюда на стоянку с завода Airbus в Тулузе.

Самолеты A380 в аэропорту Тарб-Лурд

В Лурдесе находятся и уже бывшие в эксплуатации самолеты этой модели. Картина напоминает эпизод из сказки о спящей красавице: гигантские машины, частично в упаковке, завернутые в фольгу, застывшие, как будто ждущие своего часа. "Потребуется 9 месяцев, пока самолеты A380 будут вновь введены в эксплуатацию", - пояснил Карстен Шпор в интервью DW.

И это действительно произойдет. От четырех до пяти из восьми оставшихся у компании самолетов должны быть возвращены в эксплуатацию. "Я должен несколько смягчить свое заявление, - сказал Шпор в конце июня. - И это связано не только с увеличением количества пассажиров по сравнению с 2019 годом, но и с проблемами Boeing".

Сколько самолетов вернется в эксплуатацию

Lufthansa является первым клиентом Boeing, для которого производят дальнемагистральные самолеты на 400 мест - Boeing 777-9. Но поставки этой модели задерживаются примерно на 5 лет. И к 2025 году они, как планировалось, не пополнят авиапарк Lufthansa. "Задержка поставок Boeing 777-9 - это большая проблема для нашего предприятия", - говорит Шпор. Ее решением и мог бы стать ввод в эксплуатацию нескольких A380. Первые шесть из 14 этих самолетов, которые компания Lufthansa вернула Airbus, в октябре 2022 года сменят владельца.

А из восьми оставшихся от четырех до пяти снова с весны 2023 года начнут летать из аэропорта Мюнхена. Если спрос будет большой, то в эксплуатацию будут введены и другие машины. Еще одной проблемой в данном случае является нехватка пилотов.

"У нас есть только 14 летчиков, которые способны управлятьA380 и могут приступить к работе прямо сейчас. Если мы введем в эксплуатацию эти машины, то должны будем переквалифицировать несколько пилотов, ныне управляющих авиалайнерами A350", - уточнил Шпор.

Для подготовки летчиков понадобится шесть недель. Lufthansa в 2021 году, в период пандемии, предложила своим пилотам уволиться по собственному желанию, предлагая шестизначную компенсацию, а для пилотов A380 эта сумма была выше еще на 35 000 евро. Так что теперь предстоит решить не только проблему возвращения самолетов-гигантов, но и тех, кто способен их пилотировать.







