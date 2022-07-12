Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы

15:03 12.07.2022 |

Транспорт

 

Авиалайнер A380 возвращается. Немецкая Lufthansa и ряд других авиакомпаний заявили, что вновь собираются использовать самолеты-гиганты, от которых ранее отказались. С чем это связано?

Самые большие в мире пассажирские авиалайнеры A380, которые могут перевозить более 600 пассажиров (как, например, тот, что принадлежит Emirates), многие авиакомпании вывели из эксплуатации еще до пандемии. Но теперь, чтобы преодолеть кризис, связанный с отменой рейсов и большим скоплением пассажиров в аэропортах, а также с задержкой поставок лайнеров Boeing, многие возвращают А380 в свои авиапарки.

Так, в конце июня 2022 года, согласно порталу fligthradar 24, 129 пассажирских самолетов такого типа семи авиакомпаний мира вновь поднялись в воздух - это более половины из существующих 251 авиалайнера A380, и каждую неделю в полет отправляются все больше их. Немецкая Lufhansa также заявила, что к марту 2023 года снова начнет эксплуатировать A380.


Кому нужны самолеты A380

Большие и просторные трансконтинентальные самолеты A380 любят пассажиры. Но у авиакомпаний возникают экономические проблемы, связанные с рентабельностью этих гигантов с четырьмя двигателями, которые способны перевозить рекордное число пассажиров. Только такие успешные компании, как Emirates из ОАЭ, по-прежнему готовы закупать A380.

Emirates сообщила, что хочет пополнить свой авиапарк до середины 2030 года самолетами с душем и баром на борту. Из 123 приобретенных авиакомпанией новых лайнеров половину составляют A380. Изготовление их завершилось в прошлом году. Emirates в декабре 2021 года получила последний из них, выпущенный на заводе концерна Airbus в Гамбурге. Казалось, что эра крупных пассажирских авиалайнеров закончилась, ведь и выпуск Boeing 747, спустя 50 лет после его начала, тоже должен завершиться в нынешнем году.
Европейские компании еще до пандемии решили отказаться от таких громадных самолетов. А после того, как пандемия сильно ударила по отрасли авиаперевозок, казалось, что оставшиеся авиалайнеры-гиганты уже не спасти и их будущее предрешено. Так, например, авиакомпания Air France списала 10 своих A380, первые из них уже даже утилизированы.

Немецкая Lufthansa, которая с 2010 года имела в распоряжении 14 лайнеров A380, каждый на 509 посадочных мест, отказалась от их использования, а глава компании Карстен Шпор (Carsten Spohr) в августе 2021 года подчеркнул: "A380 не вернется". В апреле 2022 года он же заявил изданию Der Spiegel: "Это ушло безвозвратно. У Lufthansa больше не будет таких самолетов. A380 в сравнении с новейшими дальнемагистральными авиалайнерами экономически не выгодны".
Lufthansa возвращает A380

Тот, кто сегодня хочет увидеть самолеты-гиганты Lufthansa и других авиакомпаний, должен приехать во французский Лурдес. В аэропорту Тарб-Лурд на фоне заснеженных Пиреней стоят A380, многие из которых совершенно новые, доставленные сюда на стоянку с завода Airbus в Тулузе.

Самолеты A380 в аэропорту Тарб-Лурд

В Лурдесе находятся и уже бывшие в эксплуатации самолеты этой модели. Картина напоминает эпизод из сказки о спящей красавице: гигантские машины, частично в упаковке, завернутые в фольгу, застывшие, как будто ждущие своего часа. "Потребуется 9 месяцев, пока самолеты A380 будут вновь введены в эксплуатацию", - пояснил Карстен Шпор в интервью DW.
И это действительно произойдет. От четырех до пяти из восьми оставшихся у компании самолетов должны быть возвращены в эксплуатацию. "Я должен несколько смягчить свое заявление, - сказал Шпор в конце июня. - И это связано не только с увеличением количества пассажиров по сравнению с 2019 годом, но и с проблемами Boeing".
Сколько самолетов вернется в эксплуатацию

Lufthansa является первым клиентом Boeing, для которого производят дальнемагистральные самолеты на 400 мест - Boeing 777-9. Но поставки этой модели задерживаются примерно на 5 лет. И к 2025 году они, как планировалось, не пополнят авиапарк Lufthansa. "Задержка поставок Boeing 777-9 - это большая проблема для нашего предприятия", - говорит Шпор. Ее решением и мог бы стать ввод в эксплуатацию нескольких A380. Первые шесть из 14 этих самолетов, которые компания Lufthansa вернула Airbus, в октябре 2022 года сменят владельца.
А из восьми оставшихся от четырех до пяти снова с весны 2023 года начнут летать из аэропорта Мюнхена. Если спрос будет большой, то в эксплуатацию будут введены и другие машины. Еще одной проблемой в данном случае является нехватка пилотов.

"У нас есть только 14 летчиков, которые способны управлятьA380 и могут приступить к работе прямо сейчас. Если мы введем в эксплуатацию эти машины, то должны будем переквалифицировать несколько пилотов, ныне управляющих авиалайнерами A350", - уточнил Шпор.

Для подготовки летчиков понадобится шесть недель. Lufthansa в 2021 году, в период пандемии, предложила своим пилотам уволиться по собственному желанию, предлагая шестизначную компенсацию, а для пилотов A380 эта сумма была выше еще на 35 000 евро. Так что теперь предстоит решить не только проблему возвращения самолетов-гигантов, но и тех, кто способен их пилотировать.



За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5108  0,80 2,24 37,4319  0,73 1,99
EUR 36,5474  0,41 1,13 37,6420  0,34 0,92

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес