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АНАЛІТИКА

Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости

19:06 06.07.2022 |

Транспорт

 

Сегодня вступили в силу изменения в правилах Евросоюза, согласно которым все новые автомобили, продаваемые в странах блока, должны быть оборудованы электронной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA).

С помощью связанных с GPS баз данных и камер распознавания дорожных знаков система предлагает водителю оптимальный скоростной режим, и предупреждает его о необходимости снизить скорость с помощью вибраций или звуков, если он превысил максимально допустимую скорость. Если же тот не отреагирует на предупреждение, система может принудительно уменьшить скорость до необходимого показателя.

Ограничители скорости уже установлены на многих автомобилях таких производителей, как Volvo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes, Renault и Peugeot. Водители могут вручную отключить систему, но она активируется каждый раз при включении и выключении зажигания автомобиля. Теперь согласно новым правилам система ISA должна быть активирована по умолчанию.

Покупателям новых моделей автомобилей, предлагаемых сейчас в автосалонах, необходимо будет установить систему ISA до 7 июля 2024 года. ЕС утверждает, что установка системы ISA приведёт к снижению смертности на дорогах в Европе на 20 % и на 30 % сократит число столкновений.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: ЄС
 

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