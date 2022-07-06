Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina

Компании Viritech и Pininfarina представили водородный гиперкар Apricale. Его особенность - система управления силовой установкой Tri-Volt, позволяющая выбирать источник энергии для электромоторов. Купе весит всего тонну и может разгоняться до ста за 2,5 секунды. Его собираются выпустить небольшой серией с датой первых поставок в начале 2024 года.

Британская фирма Viritech уже несколько лет разрабатывает собственную силовую установку на водороде, которую хочет предлагать производителям легковых и грузовых автомобилей, а также самолётов, яхт и катеров. Она же используется в гиперкаре Apricale. Помимо дизайна от Pininfarina, купе может похвастаться нулевым уровнем выбросов, массой около тонны и композитными баллонами для водорода, ставшими частью силовой структуры шасси.

Основой Apricale выступает углепластиковый монокок, прикрытый внешними панелями из смеси переработанных углеродных и растительных волокон. В подвеске используются двойные поперечные рычаги с тянущими штангами и торсионами. Амортизаторы - от R53 Suspension, с раздельными настройками уровней сжатия и отбоя. Есть регулировка дорожного просвета в диапазоне от 95 до 135 миллиметров. На каждой оси - по электромотору и механическому дифференциалу. Заявленная мощность - 800 киловатт (1088 л.с.) и 1000 Нм крутящего момента.

Ноу-хау Apricale - это силовая электроника и система управления энергией, объединенные под общим названием Tri-Volt. В обычном водородном автомобиле топливные элементы (ТЭ) заряжают аккумулятор. Здесь же ТЭ и батарея могут питать автомобиль по отдельности или вместе.

Поэтому гиперкару не нужен большой тяговый аккумулятор: достаточно 800-вольтовой батареи емкостью шесть киловатт-часов, которая будет полностью заряжаться от системы рекуперации при каждом торможении. Viritech планирует использовать в ней сверхмощные литий-ионные ячейки фирмы AMTE Power с током разряда больше 35C.

Баки с водородом интегрированы в шасси. В них под давлением 700 бар хранится 5,4 килограмма газа. Емкости сделаны из легких композитов и связующей системы на основе графена (технология Graph-Pro) и дают двукратный выигрыш в весе по сравнению с традиционными решениями.

Такие же баки будут стоять на водородном BAC Mono. Всё это позволяет Apricale ускоряться до «сотни» за 2,5 секунды и разгоняться до 322 километров в час.





Гиперкар выйдет небольшим тиражом в 25 экземпляров. Постройкой машин займется Pininfarina, а стоить они будут около 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждая (100,5 миллиона рублей). Пока изготовлены лишь два мула. Ходовые прототипы начнут обкатывать в этом году, а к следующему компания обещает подготовить предсерийный образец машины. Первые поставки покупателям запланированы на начало 2024-го.



