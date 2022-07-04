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В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
16:44 04.07.2022 |
В компании DS Automobiles (премиальный суббренд Citroen) видят интерьеры будущих моделей без экранов. В нынешних новинках заметен тренд на увеличение числа дисплеев, рост их габаритов и объединение «приборки» и мультимедийной системы в гигантские панели, однако шеф-дизайнер DS Тьерри Метроз придерживаться его не намерен. По его мнению, засилье дисплеев - это некрасиво и даже «немного глупо», поэтому DS выберет иной путь.
Отказ от классической приборной панели в угоду единого большого дисплея противоречит философии DS, отметил Метроз в интервью Autocar. Однако цель дизайнеров DS - не просто свести число и размер экранов к минимуму, а вовсе избавиться от них.
«Проблема в том, что выключенный экран превращается в черную прямоугольную поверхность со множеством отпечатков пальцев. Это выглядит не очень сексуально и не очень роскошно», - сказал дизайнер.
Разумеется, Метроз признает важность предоставления всей нужной информации водителю. В DS ищут способ сделать это без традиционных дисплеев: технология должна быть менее «навязчивой» и вызывать ощущение спокойствия при управлении.
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