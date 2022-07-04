В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях

В компании DS Automobiles (премиальный суббренд Citroen) видят интерьеры будущих моделей без экранов. В нынешних новинках заметен тренд на увеличение числа дисплеев, рост их габаритов и объединение «приборки» и мультимедийной системы в гигантские панели, однако шеф-дизайнер DS Тьерри Метроз придерживаться его не намерен. По его мнению, засилье дисплеев - это некрасиво и даже «немного глупо», поэтому DS выберет иной путь.

Отказ от классической приборной панели в угоду единого большого дисплея противоречит философии DS, отметил Метроз в интервью Autocar. Однако цель дизайнеров DS - не просто свести число и размер экранов к минимуму, а вовсе избавиться от них.

«Проблема в том, что выключенный экран превращается в черную прямоугольную поверхность со множеством отпечатков пальцев. Это выглядит не очень сексуально и не очень роскошно», - сказал дизайнер.

Разумеется, Метроз признает важность предоставления всей нужной информации водителю. В DS ищут способ сделать это без традиционных дисплеев: технология должна быть менее «навязчивой» и вызывать ощущение спокойствия при управлении.