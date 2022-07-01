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Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
13:13 01.07.2022 |
Корпорация Toshiba ESS применила весь свой опыт в сфере ядерных и тепловых технологий и разработала прототип лёгкого и мощного сверхпроводящего электродвигателя для применения в транспорте. Новый электродвигатель весит в десять раз меньше двигателей на ископаемом топливе сопоставимой мощности. Подобное сочетание характеристик оценят в авиации и в новой сфере аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой.
Прототип сверхпроводящего электродвигателя Toshiba размерами 50 × 70 см (без учёта вала) имеет мощность 2 МВт. Коммерческое производство подобных двигателей компания намерена начать в конце текущего десятилетия. Сверхпроводящий двигатель был разработан группой инженеров и экспертов в подразделении Keihin Operations компании Toshiba ESS, которое имеет опыт разработки и производства генераторов и сверхпроводящих продуктов для атомной и тепловой энергетики.
Электрическая двигательная установка с помощью эффекта сверхпроводимости (вероятно, речь идёт о высокотемпературной сверхпроводимости) позволит сэкономить заряд батарей в полёте благодаря более высокому КПД и снижению потерь на сопротивление току. По оценкам специалистов, сверхпроводящие электродвигатели в авиации могут экономить до 30 % топлива по сравнению с традиционными техническими решениями.
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