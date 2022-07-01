Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя

Корпорация Toshiba ESS применила весь свой опыт в сфере ядерных и тепловых технологий и разработала прототип лёгкого и мощного сверхпроводящего электродвигателя для применения в транспорте. Новый электродвигатель весит в десять раз меньше двигателей на ископаемом топливе сопоставимой мощности. Подобное сочетание характеристик оценят в авиации и в новой сфере аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой.

Прототип сверхпроводящего электродвигателя Toshiba размерами 50 × 70 см (без учёта вала) имеет мощность 2 МВт. Коммерческое производство подобных двигателей компания намерена начать в конце текущего десятилетия. Сверхпроводящий двигатель был разработан группой инженеров и экспертов в подразделении Keihin Operations компании Toshiba ESS, которое имеет опыт разработки и производства генераторов и сверхпроводящих продуктов для атомной и тепловой энергетики.

Электрическая двигательная установка с помощью эффекта сверхпроводимости (вероятно, речь идёт о высокотемпературной сверхпроводимости) позволит сэкономить заряд батарей в полёте благодаря более высокому КПД и снижению потерь на сопротивление току. По оценкам специалистов, сверхпроводящие электродвигатели в авиации могут экономить до 30 % топлива по сравнению с традиционными техническими решениями.