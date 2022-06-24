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АНАЛІТИКА

Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя

11:02 24.06.2022 |

Транспорт

Компания Hyundai Mobis претендует на звание первого в мире разработчика контроллера, предназначенного для анализа жизненных показателей водителей - от его осанки до кардиологических показателей и регистрации мозговой активности. По данным компании, система в перспективе сможет перехватывать управление автомобилем в случае, если водителю стало плохо.

Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя

 

Т.н. Smart Cabin Controller представляет собой устанавливаемую в салоне систему, состоящую из четырёх сенсоров, в режиме реального времени оценивающих состояние здоровья водителя. Хотя на рынке автомобилей уже присутствуют отдельные решения, компания впервые применила специальный контроллер, способный проводить комплексный анализ жизненных показателей. Фактически это первая автомобильная ИИ-система, основной акцент в которой делается на здоровье водителей, а не на производительности машин. В Hyundai Mobis рассчитывают первыми занять практически пустующую пока рыночную нишу. В будущем планируется обновить технологию на основе уже существующей базы для обеспечения большего числа функций - от распознавания укачивания до определения высокого уровня стресса и блокировки управления пьяными водителями.

Smart Cabin Controller оснащён 3D-камерой, позволяющей оценить осанку водителя, ЭКГ-сенсором для раннего распознавания проблем с сердцем, датчиком, регистрирующим мозговую активность и сенсором, позволяющим замерить температуру, влажность и уровень углекислого газа в кабине.

Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя

 Родственная система M.VICS, представленная в прошлом году. Источник изображения: Hyundai Mobis

В случае необходимости контроллер предупредит о надвигающихся неприятностях, например - в случае высокого уровня стресса он порекомендует активировать систему автономного вождения или автоматически опустит стёкла или включит систему вентиляции при высоком содержании углекислого газа в кабине. Предполагается, что в дальнейшем технология сможет автоматически привести транспортное средство к медицинскому учреждению, если этого не сможет сделать сам водитель, например - в случае сердечного приступа.

В прошлом году Hyundai Mobis уже представляла разработки для оценки жизненных показателей, но новое решение предполагает более комплексный подход для работы с ними.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: Hyundai
 

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