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АНАЛІТИКА

Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту

17:41 20.06.2022 |

Транспорт

Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту

 

Самый большой в мире летающий самолет достиг новых высот: Stratolaunch успешно завершила седьмой испытательный полет своего гигантского самолета-носителя Roc, который поднялся на рекордную высоту. Полёт использовался для проверки характеристик недавно установленного пилона, который будет запускать небольшие гиперзвуковые самолеты со скоростью более 5 Маха.

Калифорнийская компания Stratolaunch изначально разработала Roc для доставки ракет и спутников в стратосферу, откуда они затем будут запускаться на низкую околоземную орбиту. Недавний сдвиг в стратегии привел к тому, что массивный самолет с шестью двигателями Boeing 747, двумя расположенными бок о бок фюзеляжами и размахом крыльев 117 м был перепрофилирован в качестве носителя для гиперзвуковых исследовательских аппаратов.

Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту

 

В 2020 году компания предложила первый взгляд на то, как будут выглядеть эти гиперзвуковые самолёты, представив концепт под названием Talon-A. Они предназначены для быстрых и повторяемых гиперзвуковых полетов с возможностью взлета и посадки на взлетно-посадочную полосу, а также запускаться с самолета-носителя Roc. В прошлом месяце компания представила тестовую версию этого гиперзвукового аппарата под названием TA-O.

Тем временем Stratolaunch был занят оснащением самолета Roc пилонным оборудованием, необходимым для поднятия Talon-A в воздух. Изготовленный из алюминия и обшивки из углеродного волокна, пилон оснащен лебедкой для подъема Talon-A на место и весит около 3629 кг, занимая при этом 4,3 м размаха центрального крыла Roc.

Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту

 

С момента установки пилона на самолет программа испытаний компании была сосредоточена на проверке этой новой конфигурации в полете, а на этой неделе компания сообщила об успехе по нескольким направлениям. Самолет Roc стартовал, чтобы пролететь над пустыней Мохаве 3 часа 1 минуту на максимальной высоте, наблюдавшейся за все время испытаний, на высоте 8 200 м.

По словам компании, полет также основывался на недавних испытательных упражнениях, в ходе которых была дополнительно проверена общая производительность и управляемость самолета с пилоном на борту, а также дополнительно проверена функциональность шасси. Кроме того, впервые успешно интегрировав испытательную машину TA-O в самолет-носитель, компания планирует провести ее первый полноценный запуск во время полета в конце этого года.
За матеріалами: ixbt.com
 

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