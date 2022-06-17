Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч

Подорожавший до рекордных значений бензин оказался не единственным ударом по американскому автолюбителю: из-за инфляции производителям пришлось повысить цены и на электромобили. Как пишет Bloomberg, средняя цена электромобиля в США по итогам мая оказалась выше $60 000, и это далеко не конец.

Лидер американского рынка электромобилей Tesla подняла цены на продукцию на величину от $2000 до $6000, до 20 % добавила к своим ценникам Rivian, подорожал и востребованный Ford Mustang Mach-E. По информации аналитиков Edmunds.com, средняя цена электромобиля в мае достигла отметки $60 984 - для сравнения, средняя цена машины (включая модели с ДВС) в США составляет $46 634. Результат был получен без учёта модельного ряда Tesla, которая не предоставляет данных исследователям.

Первая из причин роста цен на электромобили в США - высокий спрос при низком предложении. Даже после повышения цен в марте спрос на продукцию Rivian только вырос. С тех пор компания получила 10 000 новых заказов при средней цене продажи в $93 000.

Финансовый директор Ford Джон Лоулер (John Lawler) заявил, что повышение цен на электромобили вызвано не только высоким спросом на них, но и большими расходами на сырьё - для компании в этом году они составят $4 млрд. Господин Лоулер отметил, что прибыль Ford от электрических транспортных средств минимальна: производство одного Mustang Mach-E обходится на $25 000 дороже, чем выпуск среднеразмерного кроссовера Edge.

Актуальным остаётся дефицит чипов для автопрома, и наиболее остро они необходимы электромобилям. Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе обратился к сотрудникам компании, отметив, что минувший квартал из-за этого выдался крайне тяжёлым, хотя производителю и удалось поставить рекордные 310 048 машин.