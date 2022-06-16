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Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
16:34 16.06.2022 |
Новинка будет предлагаться только с электрической силовой установкой и появится на рынке не раньше 2028 года. Разработать концепцию модели и запустить её в производство британской фирме поможет новый гендиректор Майкл Лейтерс, успевший поработать над Ferrari Purosangue и Porsche Cayenne.
Старое руководство McLaren в лице Майка Флюитта неоднократно опровергало слухи о выпуске кроссовера, но с приходом Майкла Лейтерса на должность гендиректора всё может измениться. Лейтерс успел поработать техническим директором в Ferrari, а также был старшим инженером в Porsche. По данным СМИ, топ-менеджер принимал непосредственное участие в разработке Purosangue и Cayenne - и теперь готов применить весь свой опыт для запуска первого вседорожника под маркой McLaren.
По словам инсайдеров, которые приводит Autocar, кроссовер появится на рынке не раньше 2028 года. Он будет предлагаться только с электрической силовой установкой (2-3 электромотора), получит твердотельную батарею и компактные размеры. По мощности и динамике вседорожник McLaren превзойдет Aston Martin DBX 707, то есть отдача составит не меньше 700 лошадиных сил, а разгон до «сотни» будет занимать около трех секунд. Цена, опять же ориентировочно, окажется близка к 350 000 фунтов стерлингов.
Одним из прямых соперников будущего кроссовера McLaren станет Lotus Eletre. У него есть два электромотора суммарной мощностью 600 лошадиных сил, 800-вольтовая батарея емкостью 100 киловатт-часов, пневмоподвеска с адаптивным контролем жесткости и керамокомпозитные тормоза с 10-поршневыми суппортами. С места до 100 километров в час Eletre ускоряется менее чем за три секунды. Заявленный запас хода - 600 километров по циклу WLTP.
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