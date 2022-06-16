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Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
13:06 16.06.2022 |
Основанная Илоном Маском (Elon Musk) компания Boring Company получила от властей Лас-Вегаса единодушно одобренное разрешение на расширение своей системы туннелей под центром города. Это позволит добавить новые станции для посадки и высадки пассажиров, путешествующих на электромобилях Tesla под поверхностью мегаполиса в локациях Stratosphere и Фримонт-стрит.
Сеть туннелей Vegas Loop на момент окончания строительства должна простираться в общей сложности приблизительно на 50 км и иметь 51 посадочную станцию. Пока же туннели тянутся почти на 3 км под конференц-центром Las Vegas Convention Center (LVCC). Это позволяет превратить 25-минутную прогулку в двухминутную поездку под землёй. Пока используются электромобили Tesla Model X и Y с настоящими водителями, но в будущем они поедут автономно.
В этом году возможность протестировать систему получили посетители IT-выставки CES 2022, причём многих из тех, кто использовал городскую «подземку», она не очень впечатлила. Многие жаловались на пробки в туннеле, вмещающем единовременно не более 70 машин. Тем не менее, за время работы CES система транспортировала порядка 15-17 тыс. пассажиров ежедневно.
Новое разрешение приближает Boring Company к достижению цели по постройке транспортной системы, соединяющей наиболее популярные локации в Лас-Вегасе. В прошлом октябре она получила разрешение на ведение строительных работ под проспектом Лас-Вегас-Стрип, что обеспечит быструю доставку пассажиров к отелям, казино и даже в аэропорт. Компания начала строительные подземные работы в начале текущего года.
По прогнозам городских властей система туннелей под Стрип начнёт обслуживать клиентов в 2023 году. Ожидается, что участок, соединяющий центр LVCC и развлекательный комплекс Resorts World заработает к концу текущего года.
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