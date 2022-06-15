Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci

Компания Bugatti показала первый клиентский экземпляр модели Centodieci, подражающей историческому EB110. Доводка гиперкара заняла три года. Прототипы купе наездили больше 50 тысяч километров, их испытывали жарой в аризонской пустыне и холодом в специальной климатической камере. За каждый из десяти экземпляров покупатели заплатили минимум восемь миллионов евро.





Купе Bugatti Centodieci представили на Monterey Car Week в Калифорнии три года назад. Но только сейчас французы готовы передать клиенту первый экземпляр модели. Гиперкар доводили в аэродинамической трубе, испытывали холодом и жарой при температуре от -20 до +45 градусов по Цельсию. Прототипы двухдверки в общей сложности намотали больше 50 000 тестовых километров. Centodieci разработан с отсылками к EB110, а дебютная двухдверка вдобавок ещё и выкрашена в классические цвета.

Для кузова покупатель выбрал синюю краску Bugatti Bleu, для колес - серебристый колер EB110 Silver. Дело в том, что в его коллекции уже есть оригинальный «сто-десятый», причем именно в такой цветовой гамме. Внутреннее убранство тоже подражает историческому предку. Например, на сиденьях, дверях, потолке и ковриках есть стеганый рисунок в виде шахматной доски. Обшивка и сборка такого салона занимают 16 недель, в том числе один день уходит на тщательную проверку качества прострочки кресел.

Гиперкару достался двигатель W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами от обычного Chiron, форсированный с 1500 до 1600 лошадиных сил. Разгон до ста у Centodieci занимает 2,4 секунды вместо 2,5 - но тут помогло ещё и снижение массы на 20 килограммов. С места до 200 километров в час гиперкар ускоряется за 6,1 секунды, до 300 - за 13,1. Максимальная скорость ограничена 320 километрами в час. Тираж Centodieci составит десять экземпляров, правда, все они уже раскуплены. Цена - от восьми миллионов евро.



