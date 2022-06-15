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Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
11:00 15.06.2022 |
Компания Bugatti показала первый клиентский экземпляр модели Centodieci, подражающей историческому EB110. Доводка гиперкара заняла три года. Прототипы купе наездили больше 50 тысяч километров, их испытывали жарой в аризонской пустыне и холодом в специальной климатической камере. За каждый из десяти экземпляров покупатели заплатили минимум восемь миллионов евро.
Купе Bugatti Centodieci представили на Monterey Car Week в Калифорнии три года назад. Но только сейчас французы готовы передать клиенту первый экземпляр модели. Гиперкар доводили в аэродинамической трубе, испытывали холодом и жарой при температуре от -20 до +45 градусов по Цельсию. Прототипы двухдверки в общей сложности намотали больше 50 000 тестовых километров. Centodieci разработан с отсылками к EB110, а дебютная двухдверка вдобавок ещё и выкрашена в классические цвета.
Для кузова покупатель выбрал синюю краску Bugatti Bleu, для колес - серебристый колер EB110 Silver. Дело в том, что в его коллекции уже есть оригинальный «сто-десятый», причем именно в такой цветовой гамме. Внутреннее убранство тоже подражает историческому предку. Например, на сиденьях, дверях, потолке и ковриках есть стеганый рисунок в виде шахматной доски. Обшивка и сборка такого салона занимают 16 недель, в том числе один день уходит на тщательную проверку качества прострочки кресел.
Гиперкару достался двигатель W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами от обычного Chiron, форсированный с 1500 до 1600 лошадиных сил. Разгон до ста у Centodieci занимает 2,4 секунды вместо 2,5 - но тут помогло ещё и снижение массы на 20 килограммов. С места до 200 километров в час гиперкар ускоряется за 6,1 секунды, до 300 - за 13,1. Максимальная скорость ограничена 320 километрами в час. Тираж Centodieci составит десять экземпляров, правда, все они уже раскуплены. Цена - от восьми миллионов евро.
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