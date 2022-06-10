Финансовые новости
- |
- 10.06.22
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
17:41 10.06.2022 |
Основанная Baidu и Geely фирма JiDU представила свою первую модель - электрический кроссовер Robo-01. Он под завязку напичкан продвинутыми технологиями, в том числе автопилотом с двумя лидарами, внешней системой голосового взаимодействия и фарами с искусственным интеллектом. Медиасистема «робокара» работает на платформе Snapdragon четвертого поколения и оснащена 3D-навигацией и голосовым ассистентом, которому не нужен доступ к внешней базе данных.
Стартап JiDU (Цзиду) создан в апреле прошлого года IT-компанией Baidu (55%) и холдингом Geely (45%) с целью разработки и производства «умных электромобилей». Новой «дочке» достались все наработки Baidu в области искусственного интеллекта и сетевых сервисов, а также платформа SEA, которая обошлась Geely в 2,5 миллиарда долларов.
Первенец этой кооперации - кроссовер Robo-01, демонстрирующий новое поколение автомобилей эры Intelligent Car 3.0. В электрокаре используются так называемые активно деформируемые структуры, то есть элементы разной степени подвижности. В их числе выдвижные лидары на капоте (ими управляет искусственный интеллект), подъемное заднее антикрыло ROBOWing, складной U-образный руль, подъемные динамики-сателлиты и адаптивные подголовники сидений Zero Gravity.
Безрамочные передние двери Robo-01 открываются вверх, задние - по-аристократически, против хода. Кроссовер умеет распознавать эмоции владельца и выражать собственные с помощью пиксельных фар с искусственным интеллектом и внешней системы голосового взаимодействия. В салоне установлен большой экран во всю ширину передней панели (работает на платформе Snapdragon 4-го поколения), но в глаза больше бросается полное отсутствие физических кнопок.
Автоматизированная система управления Robo-01 использует открытую платформу Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 сенсором. Помимо двух лидаров, здесь есть пять миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер. Электроника автоматически адаптируется к одному из трех сценарие вождения (автомагистраль, город и парковка), распознает сигналы светофоров, объезжает препятствия, заезжает и съезжает с магистрали.
Разумеется, в Robo-01 внедрены все современные технологии: рулевое управление «по проводам», высокоскоростная связь 5G, протокол C-V2X и обновления «по воздуху». Автомобиль на 90 процентов соответствует серийной машине и, по предварительной информации, в продажу поступит в следующем году. Выпускать кроссовер будут на мощностях Geely.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»
|С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
Это интересно
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине
|Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
|Google Meet для преподавателей научился автоматически переводить уроки в текст
|Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме