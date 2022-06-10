С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В

Многие производители электромобилей видят в организации собственного производства тяговых аккумуляторов способ добиться лучшего контроля над издержками, китайская компания NIO оказалась в их числе. Со второй половины 2024 года она рассчитывает наладить выпуск тяговых батарей с напряжением 800 В, которые будут применяться в электромобилях новой марки стоимостью от $30 000.

В дальнейшем, как поясняет Reuters со ссылкой на комментарии председателя совета директоров NIO Уильяма Ли (William Li), компания будет сочетать использование как батарей стороннего производства, так и своих собственных. Во втором квартале этого года NIO пришлось повысить свои затраты на закупку батарей производства компании CATL, поскольку последняя повысила отпускные цены. Собственный штат специалистов NIO, которые работают над разработкой батарей нового поколения, насчитывает 400 человек.

Переход на напряжение 800 вольт позволяет ускорить процесс зарядки тяговой батареи и несколько снизить стоимость проводки, применяемой в электромобиле, но глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) во время своего недавнего выступления заявил, что ведущий производитель электромобилей считает разумным переходить на стандарт 800 В только в случае с достаточно крупными транспортными средствами типа пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

Корейские автопроизводители уверенно осваивают инфраструктуру с напряжением 800 В, марка Porsche тоже её использует при производстве электрических спорткаров Taycan. По всей видимости, для NIO выбор такого стандарта в большей степени продиктован желанием добиться экономии и повысить удобство эксплуатации для автовладельцев. Во втором квартале NIO рассчитывает поставить от 23 до 25 тысяч электромобилей, что несколько меньше итогов первого квартала, поскольку двухмесячный локдаун в Шанхае подорвал способность компании выпускать электромобили в нужном количестве.