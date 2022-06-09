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В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
15:25 09.06.2022 |
Администрация президента США опубликовала новый набор стандартов, который облегчит стране решение задачи по установке полумиллиона зарядных станций к 2030 году. Документ содержит рекомендации для штатов по заключению контрактов на установку зарядок - подрядчикам предписывается обеспечивать максимально удобную инфраструктуру, доступную для широкого круга потребителей. Описываются и проекты, которые не смогут претендовать на федеральные субсидии - в частности, проприетарные станции, которые подходят для машин только одного производителя.
Ранее Белый дом объявил о намерении направить $5 млрд на создание сети зарядных станций, так называемых «коридоров альтернативного топлива», на 265 155 км Национальной системы автодорог, которая охватывает 49 штатов и столичный округ Колумбия. До 1 августа штаты могут подавать заявки на участие в программе, и до 30 сентября Федеральное управление автодорог утвердит те из них, что отвечают требованиям. При этом уже до конца конца 2022 финансового года на нужды программы направят $612 млн.
Вопрос актуален для США: в стране действует 41 тыс. зарядных станций со 100 тыс. зарядных мест, однако владельцам электромобилей приходится прилагать большие усилия, чтобы найти работающую в данный момент или не находящуюся на закрытой территории. Программа позволит Белому дому гарантировать, что с расширением сети данная проблема утратит актуальность.
Стандарты предусматривают установку станций каждый 80 км вдоль основных федеральных магистралей и не далее чем в 1,6 км от них. Штатам будет необходимо обеспечить строительство зарядной инфраструктуры не только в густонаселённых районах, но также в сельской местности и на территории индейских общин. Операторам станций предписывается обеспечивать клиентов актуальной информацией и сообщать им о занятых или неисправных точках. На каждом объекте необходимо устанавливать как минимум четыре порта постоянного тока мощностью 150 кВт.
Участникам федеральной программы также запрещается требовать от водителей каких-либо подписок для доступа к зарядке. Из всего ассортимента разъёмов следует устанавливать наиболее популярные у автопроизводителей. Tesla и Rivian с проприетарными стандартами сами отстраивают инфраструктуру для своих клиентов, хотя и на эту практику власти могут в перспективе повлиять. Министр транспорта США Пит Буттиджич (Pete Buttigieg) отметил, что инициатива преследует цель выработки единого порта для зарядки электромобилей и обеспечения объектов адаптерами для машин всех марок.
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