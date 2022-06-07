Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме

Промышленная группа Hyndai поделилась успехами своего подразделения Avikus, разработчика технологии автономного управления морскими судами. Танкер-газовоз «Prism Courage» водоизмещением 122 000 тонн стал первым судном, выполнившим рейс длиной свыше 10 000 км в автономном режиме.

Корабли, способные к самостоятельной навигации, не новость. Даже самое маленькое судно можно оснастить автопилотом, не говоря уж о больших грузовозах. Однако автономное управление - не то же самое, что автопилот, который просто позволяет поддерживать выбранный курс и, может быть, умеет реагировать на течения и метки GPS. Автономное судно оборудовано камерами и прочими датчиками и не только принимает решения в зависимости от ситуации, но и делает это в соответствии с правилами и законами морского судоходства.

Танкер «Prism Courage» под панамским флагом покинул Фрипорт (США) 1 мая 2022 года, прошел Панамский канал и пересек Тихий океан, завершив рейс в порту корейской провинции Чхунчхон-Намдо. Плавание заняло 33 дня, пишет New Atlas.

На протяжении второй половины рейса судно находилось под контролем автономной навигационной системы HiNAS 2.0, которая не только направляла его, но и рассчитывала оптимальные маршрут и скорость под руководством искусственного интеллекта Integrated Smartship Solution (ISS), разработанного компанией Hyundai.

ИИ HiNAS 2.0 умеет обнаруживать и предотвращать столкновения с другими судами, что и было продемонстрировано во время плавания, за которым наблюдали американские и южнокорейские регуляторы. Вдобавок, система сумела повысить топливную эффективность на 7% и снизить эмиссию парниковых газов на 5%.

Теперь перед компанией Avikus стоит задача подготовить HiNAS 2.0 к выходу на рынок в следующем году, после официальной сертификации.

Недавно завершил рейс японский сухогруз, оснащенный искусственным интеллектом Orca AI. Он выполнил 800-километровый рейс по оживленному Токийскому заливу, проделав 99% своего маршрута без вмешательства человека.

