Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном

На днях компания Buick представила серию концептов, демонстрирующих стилистику будущих электрокаров. Но если у роскошного купе Wildcat EV есть шансы повлиять на американскую линейку марки, то кроссовер Electra-X предвосхищает следующее поколение батарейных машин для рынка Китая. Вседорожник получил салон на четыре места, широкоформатный 6K-дисплей диагональю 30 дюймов и продвинутого голосового ассистента.





Купеобразный Buick Electra-X разработан силами Паназиатского технического автомобильного центра (PATAC), которым в равных долях владеют SAIC Motor и General Motors. В основе концепта лежит платформа Ultium, а сам он предвосхищает следующее поколения электрокаров для рынка Китая. Внешность автомобиля продиктована дизайн-концепцией Pure и в целом использует решения, уже примененные на шоу-каре Wildcat EV.

В будущем Buick откажется от сложных линий, поверхности будут перетекать одна в другую, создавая иллюзию движения. На Electra-X скульптурные формы подчеркивают цвет «сатинированный белый металлик» и 21-дюймовые колеса с аэродинамическим дизайном. Наклоненный передок с решеткой в виде трапеции, фары-«галочки» и три фирменных щита в ряд станут обязательным атрибутом всех будущих моделей марки.

Салон Buick Electra-X рассчитан на четырех ездоков. Кокпит организован по аналогии с Wildcat EV. Перед водителем - широкоформатный 6K-дисплей диагональю 30 дюймов. В консольный центральный подлокотник встроен дополнительный экран для управления основными функциями. Мультимедиа работает на платформе Qualcomm с топовым чипом SA8155P, поддерживает сети 5G и обновления «по воздуху». А встроенный в неё голосовой помощник понимает около 50 команд - от запуска навигации до выбора положения кресел.

Для обивки сидений концепта использована ткань с трехмерным плетением, полученная из переработанных пластиковых бутылок. В оснащение включены система автоматизированного вождения Super Cruise и цифровой ключ (вместо обычного брелока можно использовать смартфон).







