После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды

Почтовая служба США (USPS) проводит испытания электровелосипедов американского производства для доставки почты. Новые электрические грузовые велосипеды должны снизить использование грузовиков, работающих на двигателях внутреннего сгорания.

USPS подверглась резкой критике после того, как объявила о планах закупки 165 000 грузовиков у Oshkosh Defense Corp. Это вызвало большую шумиху и повлекло за собой судебный процесс. Затем компания объявила о планах купить до 10% электромобилей. Позже было решено заказать 20% машин на электротяге из первых 50 000 автомобилей.

Электрический грузовой велосипед USPS подходят для тяжелых грузов (до 181 кг). Он был создан компанией Coaster Cycles из Монтаны. Электрические почтовые велосипеды построены на платформе Freighter AW.

Велосипед оснащён гидравлическими дисковыми тормозами и системой привода Bosch Cargo Line. В новом электровелосипеде используется аккумулятор на 500 Вт•ч. Он получил автоматическую трансмиссию Enviolo CVT, а также камеру и зеркала заднего вида.