Rivian научил свои электромобили ездить по песку

Американская компания Rivian, которая вместе с электрическими пикапами R1T начала выпускать и электрические внедорожники R1S, объявила о повышении внедорожных качеств своих моделей. В новой версии программного обеспечения для электрической силовой установки инженеры добавили режим Soft Sand Mode, который позволяет более уверенно передвигаться по такому сложному для любой модели покрытию как сыпучий песок. Новый режим стал девятым из доступных для электромобилей Rivian.

Главной особенностью Soft Sand Mode стало смягчение реакций силовой установки на нажатие педали акселератора, чтобы избежать закапывания при старте на песке, а также мягче работает рекуперация во время торможений, не позволяя машине погрузиться в сыпучее покрытие.

Меняются настройки подвески, чтобы лучше отрабатывать колеи и ямы, а также неровности из-за наносимого ветром песка. В Rivian подчеркнули, что новый режим стоит использовать только во время езды по песку - на участках с редким или мелким песком или гравием рекомендовано выбирать алгоритмы работы Off-Road Mode или All-Terrain Mode.

При этом производитель заявляет, что даже в режиме Soft Sand Mode водителю необходимо проявлять осмотрительность и быть аккуратным, выбирая траекторию, чтобы электромобиль не провалился в песок из-за своей высокой массы.