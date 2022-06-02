Buick показал, как будут выглядеть его электрокары

Компания Buick представила концепт Wildcat EV. Он демонстрирует вектор развития фирменного стиля и намекает на грядущие преобразования. В 2024 году Buick представит свой первый электрокар, и, возможно, часть решений он позаимствует именно у «Дикой кошки». В будущем Wildcat станет платформой для внедрения новых функций - таких как искусственный интеллект, биометрия и ароматерапия.





Концепт Buick Wildcat EV «задает направление дизайна будущих моделей по мере перехода к полностью электрическому будущему». Это довольно крупное купе с посадочной формулой 2+2, формами и пропорциями напоминающее Koenigsegg Gemera (длина шведского мегакара - почти пять метров). Доминанты облика прототипа - наклоненный передок с решеткой в виде трапеции, фары-«галочки» с технологией Micro-LED и заходящие на крышу трехмерные фонари.

Как считают в Buick, внутреннее убранство «Дикой кошки» определяю простые, изящные формы, которые «передают баланс, гармонию и ощущение тепла». В поле зрения водителя - четыре дисплея. К широкоформатной «приборке» на передней панели прилагаются встроенные в двери экраны камер бокового обзора и тач-панель на консольном центральном подлокотнике. Другая немаловажная деталь - выбор цветов. «Бьюик» использует спокойное сочетание белого и темно-зеленого вкупе с оранжевыми акцентами и вставками из полированного и шлифованного алюминия.

Прототип Wildcat EV выступит в роли платформы для ряда экзотических функций. Широко будут использоваться искусственный интеллект, биометрия и даже ароматерапия. К примеру, мониторинг сердечного ритма водителя позволит автоматически запускать расслабляющие программы в случае стресса. Можно будет приглушить свет, включить функцию массажа или наполнить салон приятным ароматом.

Всё это - часть большого плана по трансформации бренда Buick. Согласно стратегии, первый электрокар марка представит в 2024 году, а к концу десятилетия будет сформирована полностью электрическая линейка.



