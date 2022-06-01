Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире
10:40 01.06.2022 |
Toyota Motor удалось стать мировым лидером по продажам автомобилей в январе-апреле. Как сообщает агентство Bloomberg, японскому автогиганту удалось обойти ближайшего соперника - Volkswagen AG - более чем на миллион проданных машин. При этом в годичном выражении показатели Toyota снизились: она продала 3 429 636 автомобилей марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino, что на 5,8 процента меньше, чем за первые четыре месяца 2021 года.
Наиболее заметным падением отметились продажи Toyota на домашнем рынке: спрос снизился на 16,63 процента до 692 370 автомобилей. Глобальные потери же составили 2,7 процента.
Однако поставки Volkswagen AG сократились намного более заметно. За январь-апрель немецкому концерну удалось реализовать 2 414 800 автомобилей Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Scania и других подконтрольных марок, что на 26 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Такое падение и значительный отрыв от Toyota аналитики объясняют вспышкой коронавируса в Китае, который является важнейшим рынком сбыта для Volkswagen, а также прекращением поставок комплектующих из Украины.
На Toyota также сильно повлияла ситуация с COVID-19. В марте автогигант начал отправлять заводы в простои, вследствие чего компания провалила производственный план на апрель и собрала на 9,1 процента меньше машин, чем за апрель-2021. Паузы уже запланированы на начало июня, за который Toyota выпустит 850 тысяч автомобилей - 100 тысяч меньше, чем собиралась.
Toyota лидирует по мировым продажам уже два года подряд. В 2020 году она вырвалась вперед, реализовав 9,5 миллиона автомобилей против 9,3 миллиона, проданных Volkswagen. В 2021 году разрыв увеличился: Toyota удалось сбыть 10,5 миллиона машин, а Volkswagen - только 8,9 миллиона. Судя по началу года, у японцев есть шансы сохранить первенство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире
|Starlink теперь работает на всех континентах
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
Это интересно
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов
|Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши
|Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году