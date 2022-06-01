Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире

Toyota Motor удалось стать мировым лидером по продажам автомобилей в январе-апреле. Как сообщает агентство Bloomberg, японскому автогиганту удалось обойти ближайшего соперника - Volkswagen AG - более чем на миллион проданных машин. При этом в годичном выражении показатели Toyota снизились: она продала 3 429 636 автомобилей марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino, что на 5,8 процента меньше, чем за первые четыре месяца 2021 года.

Наиболее заметным падением отметились продажи Toyota на домашнем рынке: спрос снизился на 16,63 процента до 692 370 автомобилей. Глобальные потери же составили 2,7 процента.

Однако поставки Volkswagen AG сократились намного более заметно. За январь-апрель немецкому концерну удалось реализовать 2 414 800 автомобилей Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Scania и других подконтрольных марок, что на 26 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Такое падение и значительный отрыв от Toyota аналитики объясняют вспышкой коронавируса в Китае, который является важнейшим рынком сбыта для Volkswagen, а также прекращением поставок комплектующих из Украины.

На Toyota также сильно повлияла ситуация с COVID-19. В марте автогигант начал отправлять заводы в простои, вследствие чего компания провалила производственный план на апрель и собрала на 9,1 процента меньше машин, чем за апрель-2021. Паузы уже запланированы на начало июня, за который Toyota выпустит 850 тысяч автомобилей - 100 тысяч меньше, чем собиралась.

Toyota лидирует по мировым продажам уже два года подряд. В 2020 году она вырвалась вперед, реализовав 9,5 миллиона автомобилей против 9,3 миллиона, проданных Volkswagen. В 2021 году разрыв увеличился: Toyota удалось сбыть 10,5 миллиона машин, а Volkswagen - только 8,9 миллиона. Судя по началу года, у японцев есть шансы сохранить первенство.