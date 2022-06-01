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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski

09:05 01.06.2022 |

Транспорт

 

Компания BMW подготовила эксклюзивную опцию для электрического седана i7: верхняя часть раздельной передней оптики по всей длине будет украшена кристаллами Swarovski. По словам инженеров, уникальные фары благодаря кристаллическому материалу вместе с радиаторной решеткой во время приближения к электромобилю «устраивают эффектное световое шоу».


Батарейный BMW i7 представили в единственной версии xDrive60. Модель оборудовали двумя электромоторами - по одному спереди и сзади. Суммарная отдача - 544 лошадиные силы. При этом аккумуляторная батарея емкостью 101,7 киловатт-часа позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 625 километров.

BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski

 

На прошлой неделе главный дизайнер компании BMW объяснил, почему электрическая и классическая «семерки» получили идентичные экстерьеры. Специалист заявил, что таким образом клиентам не придется делать сложный выбор.
По материалам: motor
 

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