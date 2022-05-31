DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»

Американская DeLorean Motor Company, с середины девяностых зарабатывавшая на реставрации оригинальных «Делореанов», представила первую самостоятельную модель - Alpha5. Полностью ее рассекретят только в августе на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, но изображения и ключевые характеристики фирма обнародовала уже сейчас - по просьбам фанатов.

За дизайн DeLorean Alpha5 отвечала студия Italdesign - та же, что четырьмя десятилетиями ранее нарисовала купе DMC-12. Новую машину с гигантскими «крыльями чайки» сложно назвать полностью оригинальной: уже очень она похожа на концепт Voyah i-Land, созданный «Италдизайном» в 2020 году, или, если копать еще глубже, его же DaVinci 2019-го.

Правда, Alpha5 получила оригинальную архитектуру передней панели с отдельно стоящей цифровой приборкой и планшетоподобным тачскрином информационно-развлекательного комплекса, плавно переходящим в центральную консоль - в духе флагманских «Мерседесов». На заднем ряду установлены два раздельных кресла, доступ к которым должен быть весьма комфортным ввиду конструкции дверей и отсутствия центральных стоек. Физических органов управления - абсолютный минимум.

Габариты DeLorean Alpha5 - 4995x2044x1370 мм, то есть новинка гораздо длиннее, а также несколько шире и выше своего предка из первой половины восьмидесятых. А еще - куда обтекаемее: коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,23, не рекорд (он за «мерсом» EQS с его 0,2), но весьма неплохо. Так что с DMC-12 «Альфу» роднят, в основном, стилистические решения: жалюзи на заднем стекле, трехуровневая задняя светотехника, серебристый оттенок кузова, явно долженствующий напоминать о панелях из некрашеной стали.

Маломощный V6 уступил место полностью электрической силовой установке. Подробностей пока нет, но заявлено, что поставщик - из Великобритании, и мы вряд ли ошибемся, предположив, что речь идет о фирме Williams Advanced Engineering, с которой Italdesign сотрудничает как раз в этой области. DeLorean Alpha5 разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 150 миль в час (241 км/ч). Батареи емкостью «свыше 100 киловатт-часов» должно хватать более чем на 483 километра пути по циклу WLTP.

Также DeLorean Motor Company раскрыла еще один показатель, чтобы порадовать фанатов кинотрилогии «Назад в будущее». 88 миль в час (142 км/ч) Alpha5 набирает за 4,35 секунды. Именно такая скорость требовалась «Делореану» дока Брауна, чтобы совершить скачок во времени.

Производство DeLorean Alpha5 наладят в Италии лишь в 2024 году, при этом тираж будет символически ограничен 88 экземплярами. Также компания планирует выпустить купе с V8, электроседан и кроссовер с водородной силовой установкой.



