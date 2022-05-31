В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту

Zhu Hai Yun, или Zhuhai Cloud, спустили на воду в Гуанчжоу после года строительства. Корабль длиной около 88 метров может развивать максимальную скорость 18 узлов (около 32 км/ч) и перевозить 50 летающих, надводных и подводных дронов, которые автоматически запускаются в воду и возвращаются на судно.





Согласно информации судостроительной компании, которая занималась строительством беспилотного судна, Zhuhai Cloud будет оснащен множеством дополнительных инструментов наблюдения. Эти инструменты могут быть развернуты целыми партиями в нужном морском районе и способны обеспечивать трехмерный обзор на конкретные цели. Большая часть корабля - открытая палуба, на которой дроны хранятся и приземляются. Судно также оснащено оборудованием для запуска и ремонта водных аппаратов.

Дейк Чен, директор Южной лаборатории морской науки и техники Гуандун, которой принадлежит Zhuhai Cloud, сказал государственной газете China Daily, что корабль будет способен не только на исследования.

"Zhuhai Cloud - не только невероятно точный инструмент для изучения морей, но и платформа для предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, точного картирования морского дна и мониторинга морской среды", - пояснил Чен.