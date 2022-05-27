Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья

Serial 1, подразделение Harley-Davidson, которое занимается велосипедами, представила электрический горный велосипед (eMTB или electric mountain bike) под названием Bash/Mtn. Он относится к премиум-классу, и, как следует из названия, предназначен для езды по бездорожью. Тираж ограничен 1050 экземплярами, каждый из которых стоит 3999 долларов. Bash/Mtn выкрашен в бежевый цвет Yucca Tan и обут в шипастые шины Michelin E-Wild.





Bash/Mtn называют первым горным электровелосипедом компании. У него упрощенная конструкция по сравнению с городскими байками Serial 1, и, предполагается, что его будут эксплуатировать в условиях бездорожья.

«Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии - только два колеса, одна передача», - так модель описывают в Serial 1. По сути, это классический хардтейл с жёсткой вилкой, который пригоден и для дёрта, и для пампа.

Новинка построена на базе городской модели Mosh/Cty, от которого Bash/Mtn унаследовал не только двигатель Brose S Mag (90 Нм) и полиуретановый ремень Gates Carbon Drive с кордом из углеволокна, но ещё и амортизационный подседельный штырь SR Suntour NCX, гидравлические дисковые тормоза TRP, кабели и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение.

На одном заряде съемной батареи (её емкость - 529 Вт•ч) Bash/Mtn может преодолеть дистанцию в 48-152 километра (в зависимости от режима езды), максимальная скорость составляет 32 километра в час. Всего будет выпущено 525 таких велосипедов для рынка США и 525 штук - для Европы.

Ранее Serial 1 заключила сделку с Google: результатом этого сотрудничества стало мобильное приложение, которое записывает и хранит все данные о поездках и другие показатели.



