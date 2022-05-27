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Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
13:26 27.05.2022 |
Известный производитель авиалайнеров Airbus запускает в Великобритании очередную площадку для разработки водородных технологий для авиатранспорта следующих поколений. Ещё один Zero Emission Development Centre (ZEDC) уже начал работать над развитием водородной энергетики.
Одной из главных целей центра стала «конкурентоспособная с точки зрения затрат криогенная топливная система», которая потребуется самолётам серии ZEROe - их коммерческое использование планируется начать к 2035 году.
Центр ZEDC в Великобритании присоединится к работе аналогичных объектов в Испании, Германии и Франции - ожидается, что в 2023 году центры будут готовы к наземному тестированию первого полнофункционального водородного криогенного бака, а полётные испытания начнутся в 2026 году.
Исследования ведутся на фоне неоднократных заявлений экологов о вредном влиянии авиационных выбросов на окружающую среду. Буквально на этой неделе экоактивисты подали в суд на авиаперевозчика KLM, заявив, что голландская компания ввела авиапассажиров в заблуждение о влиянии полётов на экологию.
Представители Airbus уже заявляли, что авиация может встретиться с серьёзными препятствиями, если не сможет меняться необходимыми темпами. Компания работает над снижением потребления авиалайнерами топлива, и уменьшением углеродных выбросов. Выпускаемые сегодня самолёты Airbus уже поддерживают использование до 50 % «экоустойчивого» топлива (SAF), а к концу десятилетия его долю планируется довести до 100 %.
Водород как энергоноситель имеет немало способов применения в разных отраслях и может производиться разными способами. Пока большая часть производства водорода основывается на использовании ископаемого топлива, но в будущем его планируется добывать из воды с помощью электролиза, причём электричество будет поступать из возобновляемых источников энергии.
Airbus - не единственная компания, ищущая способы использовать водород в авиации. Разработкой решений на основе водорода занимаются как крупные холдинги, так и более мелкие компании вроде ZeroAvia, чей шестиместный водородный самолёт совершил первый полёт ещё осенью 2020 года.
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