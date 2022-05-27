Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России

Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) сообщил об активизации усилий мировых автопроизводителей по сокращению использования палладия и увеличению применения платины в своих авто из-за ситуации вокруг России.

На Россию приходится около 25-30% мировых поставок палладия и около 8-10% платины. На данный момент нет никаких признаков того, что РФ собирается ограничить экспорт палладия, но поскольку война России против Украины затягивается, все больше компаний могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения. Поэтому, по словам главы исследовательского отдела WPIC Тревора Рэймонда, усилия по замене палладия резко возросли на фоне опасений по поводу его доступности.

Впрочем, есть и второй момент, который в условиях непрерывно растущих цен невозможно не учитывать: платина дешевле палладия. При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое дешевле, чем палладий. Автопроизводителям же ежегодно требуется около 2,5 - 3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.

В автомобильной промышленности палладий вместе с платиной применяются в каталитических нейтрализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина - в дизельных.